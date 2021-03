Cette fonctionnalité, si elle est activée par Apple, sera une fonctionnalité qui n’a pas été ciblée par des marques concurrentes comme Google et Amazon. Le dernier haut-parleur intelligent Echo d’Amazon est également livré avec un capteur de température, tandis que Google Nest vend des capteurs qui peuvent être placés autour d’une maison et connectés à ses thermostats pour ajuster la température de chaque pièce. Les nouvelles capacités fonctionneraient également bien avec le HomeKit d’Apple, qui contrôle les thermostats, les lumières, les verrous, les prises et d’autres appareils, souligne le rapport Bloomberg. Le site Web d’Apple propose plus de 40 thermostats compatibles avec HomeKit. Le rapport Bloomberg indique que le capteur de l’Apple HomePod Mini mesure 1,5 mm x 1,5 mm et est placé dans le bord inférieur du boîtier en plastique gainé de tissu du HomePod Mini près de son câble d’alimentation. Le placement du capteur a également été confirmé par des experts en démontage d’iFixit, qui ont démonté l’un des haut-parleurs après une enquête de Bloomberg.

