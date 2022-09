Le HomePod est le haut-parleur intelligent haut de gamme alimenté par Siri d’Apple, offrant une expérience audio haut de gamme et la possibilité de contrôler les appareils domestiques intelligents, de répondre aux messages texte et plus encore, mais il a eu quelques années difficiles à essayer de rivaliser avec le moins cher, plus intelligent options de Google et d’Amazon.

Alors qu’il semblait qu’Apple avait été revigoré par la sortie du HomePod Mini en 2020, la société a confirmé en mars 2021 que le HomePod standard devait être abandonné. Cela signifie-t-il qu’Apple a cessé de travailler sur le HomePod 2 à huis clos ? Alors que certains le supposaient, le moulin à rumeurs a repris vie en 2022.

Avec la possibilité d’un HomePod 2 toujours en préparation, voici tout ce que vous devez savoir sur le haut-parleur intelligent de deuxième génération en ce moment.

Quand sortira le HomePod 2 ?

Alors qu’Apple a tendance à mettre à jour ses principales gammes de produits – Watch, iPhone, iPad et Mac – chaque année, on ne peut pas en dire autant de sa collection audio.

Les AirPods, AirPods Pro et HomePod suivent un calendrier de mise à jour différent, Apple attendant environ 2,5 ans pour mettre à jour ses AirPods, et le HomePod étant un produit de première génération, nous ne savons pas encore combien de temps Apple prévoit d’attendre entre les versions. – surtout compte tenu de l’arrêt de l’original en mars 2021.

Rumblings a initialement suggéré que nous pourrions voir un nouveau haut-parleur intelligent apparaître en 2022, Mark Gurman affirmant que la société “avait travaillé sur une version mise à jour pour une sortie en 2022”, mais c’était avant l’arrêt du haut-parleur intelligent de première génération.

Avec la rumeur selon laquelle le nouveau HomePod comporterait le même chipset que l’Apple Watch Series 8, certains s’attendaient à ce qu’il soit lancé aux côtés du nouveau portable lors de l’événement Apple de septembre 2022 – mais comme nous le savons, ce n’était pas le cas.

Alors, quand devrions-nous attendre le nouveau HomePod ? Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un événement d’octobre axé sur les nouveaux modèles d’iPad 10.2 pouces et d’iPad Pro, et il est possible qu’Apple puisse également révéler le haut-parleur intelligent tant attendu, d’autant plus que l’analyste Ming-Chi Kuo pense que le HomePod sera publié entre le T4 2022 et la fin du T1 2023.

Apple publierait une nouvelle version de HomePod au 4Q22-1Q23, et il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup d’innovation dans la conception matérielle. Les haut-parleurs intelligents sont sans aucun doute l’un des éléments essentiels de l’écosystème domestique, mais je pense qu’Apple cherche encore comment réussir sur ce marché. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 20 mai 2022

Cependant, selon Mark Gurman de Bloomberg, nous pourrions attendre beaucoup plus longtemps le prochain HomePod d’Apple.

Discuter de la disponibilité du HomePod de nouvelle génération dans un récent Power On! newsletter, Gurman déclare que la deuxième génération devrait apparaître fin 2023 ou début 2024 au plus tard. Bien sûr, tout cela devrait être pris avec une bonne pincée de sel, mais cela suggère que les délais pourraient avoir glissé d’une version initiale du quatrième trimestre 2022 à un moment donné en 2023, potentiellement vers la fin de l’année.

Nous resterons à l’écoute et mettrons à jour cette section avec plus de détails bientôt.

Combien coûtera le HomePod 2 ?

Le HomePod coûtait à l’origine 349 $ / 329 £ lors de sa sortie, et beaucoup l’ont critiqué pour son prix élevé. À tel point qu’Apple a définitivement réduit le prix du HomePod à 299 $ / 279 £ en 2019, et c’était souvent à prix réduit chez les détaillantsle ramenant à aussi peu que 199 $ / 199 £.

C’est un prix beaucoup plus acceptable pour un haut-parleur intelligent, et plus conforme aux goûts des différentes offres Amazon Alexa et Google Assistant, bien que l’arrêt signifie que le prix a explosé.

C’est aussi encourageant de voir les HomePod Mini arrivez à un prix compétitif de 99 $ / 89 £. C’est toujours cher par rapport à Echo Dot d’Amazon, mais cela montre qu’Apple est prêt à faire des compromis sur les prix de ses produits HomePod.

Il est possible que nous puissions voir un HomePod 2 standard moins cher pour remplacer l’original ultra haut de gamme, espérons-le dans la région des haut-parleurs intelligents concurrents comme l’Amazon Echo Show.

Dernières rumeurs sur le HomePod 2

Il n’y a pas grand-chose à faire en ce moment, mais des chuchotements suggèrent qu’un nouveau haut-parleur est en préparation à huis clos à Apple Park.

Le HomePod Mini est essentiellement une version plus petite et plus ronde du HomePod avec le même matériau et le même langage de conception général, et en tant que tel, nous ne pouvons pas vraiment voir Apple repenser complètement le HomePod de deuxième génération.

Il semblerait tout simplement déplacé à côté de l’original et du Mini, et si Apple veut vraiment que le HomePod 2 soit un incontournable de la maison intelligente, il voudra encourager à en utiliser autant que possible à la maison.

Cependant, une nouvelle rumeur du début de 2022 suggère qu’une refonte pourrait être sur les cartes pour le haut-parleur intelligent de deuxième génération – et tout dépend de Siri lui-même.

Selon un article de Reddit, l’assistant virtuel d’Apple a fait savoir aux utilisateurs que les réponses à leurs requêtes sont “affichées sur votre HomePod”. Malgré les animations Siri-esque sur l’écran tactile du HomePod, ce n’est pas un affichage à part entière.

En fait, il ne correspond à aucun HomePod à ce jour.

Cela a conduit à des spéculations rampantes selon lesquelles Apple travaille sur un HomePod de deuxième génération avec un écran intégré, peut-être dans la même veine que l’Echo Show 10 rotatif d’Amazon, un hybride haut-parleur/tablette.

En fait, c’est exactement ce que le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, suggère dans une édition de juin 2022 de sa newsletter Power On.

Selon Gurman, Apple travaillerait sur un HomePod de nouvelle génération avec le nom de code B620 qui arbore un écran mis à jour avec une sorte de fonctionnalité multi-touch. Cela correspondrait aux fuites antérieures de Siri et rendrait le HomePod capable de rivaliser avec les hybrides d’affichage et de haut-parleur intelligents.

Avec de nouvelles fonctionnalités, plus de puissance, et Gurman suggère que cela se présentera sous la forme de l’Apple S8 SiP, le chipset trouvé dans la nouvelle Apple Watch Series 8.

Pour référence, le HomePod d’origine arbore l’Apple A8 (pratiquement ancien) conçu pour l’iPhone, tandis que le plus petit HomePod mini est passé au même S5 SiP que l’Apple Watch Series 5, il y a donc des raisons de passer de la série A à la série S. frites.

Surtout, ce ne sera pas le prochain HomePod mini. Le journaliste de Bloomberg affirme que le prochain haut-parleur est plus grand que son frère miniature, et cela devrait se traduire par une bien meilleure qualité sonore et des basses plus puissantes que le HomePod mini (impressionnant, pas non comparable).

Bien qu’il reste à confirmer, nous nous attendons également à ce que le chipset U1 d’Apple fasse son apparition, permettant la fonctionnalité Ultra Wide Band (UWB). Apple a lentement intégré le U1 dans sa gamme de produits, que l’on retrouve désormais également dans l’iPhone, l’Apple Watch et les AirTags d’Apple.

La technologie facilite la communication des appareils Apple, facilitant un transfert de données plus rapide ainsi qu’un partage de localisation plus précis. Prenez le HomePod Mini par exemple ; en utilisant la puce U1, il peut détecter quand un iPhone est à proximité et changer la sortie audio vers le haut-parleur, et vice-versa.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations sur le HomePod de deuxième génération seront révélées, alors revenez bientôt pour les dernières rumeurs et fuites.