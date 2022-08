Apple, Google et Amazon s’apprêtent à lancer de nouveaux gadgets : à quoi s’attendre

Apple lance l’iPhone 13 au Royaume-Uni Ming Yeung | Getty Images

Apple, Google, Amazon, Samsung et d’autres entreprises se préparent pour un automne chargé rempli de nombreux lancements de nouveaux gadgets. C’est comme une horloge. Les grandes entreprises technologiques lancent les derniers produits, comme les téléphones, les montres ou même les robots et les drones de sécurité volants, à partir d’août et jusqu’en novembre, pour se préparer à la ruée vers les achats des Fêtes. Samsung le lancera la semaine prochaine, le 10 août, lorsqu’il annoncera de nouveaux téléphones pliables, ce qui lui donnera une chance d’attirer les consommateurs avant qu’Apple organise son événement iPhone en septembre. Les nouveaux produits des événements d’automne d’Apple ont un impact direct sur le bilan de l’entreprise. Le quartier des fêtes est généralement le plus grand d’Apple. Il a enregistré des revenus records l’année dernière pour les trois mois terminés le 25 décembre, par exemple. Pendant ce temps, Google a promis de lancer son prochain téléphone avec une toute nouvelle puce, et son premier concurrent Apple Watch, cet automne. Et n’oubliez pas Amazon : il annonce généralement de nouveaux produits Echos, Fire TV et lance parfois quelques surprises, comme l’Astro Robot de l’année dernière, lors d’un événement organisé entre septembre et novembre. Il y en a beaucoup, alors voici un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung

Voici à quoi s’attendre: Samsung lancera le nouvelle génération de ses smartphones pliables — le les teasers ont confirmé que – y compris le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Les clients peuvent déjà réserver l’un de ces nouveaux smartphones, même s’ils n’ont pas encore été annoncés. Certaines des principales plaintes concernant les téléphones pliables ont été le prix du modèle haut de gamme Galaxy Z Fold et la couture évidente qui interrompt l’affichage du téléphone. Toute baisse de prix ou mise à niveau pour rendre le pli moins évident sera notable. Samsung annonce généralement de nouveaux écouteurs, tablettes et montres intelligentes pour concurrencer également l’iPad, les AirPods et l’Apple Watch d’Apple. Voici ce qu’il a lancé en août dernier : L’année dernière, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 3, qui était au prix de 1 799 $ et le Galaxy Z Flip 3 pour 1 000 $. Il a également annoncé les écouteurs Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4.

Pomme

Des clients passent devant un écran numérique de la nouvelle couleur verte Apple iPhone 13 pro à l’intérieur de l’Apple Store sur la 5e Avenue à Manhattan, à New York, le 18 mars 2022. Mike Ségar | Reuter

Voici à quoi s’attendre: Apple aurait prévu quatre modèles d’iPhone 14 cette année, selon Bloomberg, qui a déclaré que nous pouvons nous attendre à de nouvelles fonctionnalités comme un affichage permanent sur les modèles Pro haut de gamme. Le même rapport indique qu’Apple pourrait abandonner l’iPhone mini de 5,4 pouces et lancer à la place un iPhone à grand écran plus abordable avec un écran de 6,7 pouces. Cela suggère qu’Apple lancera un iPhone 14, un iPhone 14 avec un écran plus grand, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Apple devrait également dévoiler trois nouvelles variantes d’Apple Watch, dont un nouveau modèle SE d’entrée de gamme, une série 8 standard et une édition robuste destinée aux sports extrêmes, selon Bloomberg. Les écouteurs AirPods Pro doivent être mis à jour, et il reste encore parler du premier casque de réalité mixte d’Applemais ceux-ci pourraient également venir plus tard. Pourtant, le casque de réalité mixte d’Apple marquerait le premier lancement majeur de produit de l’entreprise depuis le lancement de l’Apple Watch en 2015. Le casque combinera des éléments de réalité virtuelle et augmentée, permettant aux utilisateurs de placer du contenu numérique au-dessus du monde réel, selon Bloomberg. . Apple a travaillé dur sur le contenu VR, engageant Jon Favreau pour développer du contenu vidéo pour son casque, le New York Times a déclaré en juin. Ce qu’il a lancé en septembre dernier : L’année dernière, lors de son événement produit d’automne, Apple a annoncé un nouvel iPad et iPad mini, l’Apple Watch Series 7, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max.

Google

Google Pixel 7 et 7 Pro Google

Bien que Google ne tire pas beaucoup de revenus de son activité de matériel, il lancera sa première montre intelligente et le Google Pixel 7 alors qu’il continue d’essayer de créer une dynamique sur le marché du matériel. Voici à quoi s’attendre: Google annonce des gadgets en octobre depuis des années. De retour en mai lors de son événement I/O, Google a taquiné ce qui est sur le pont. Son dernier téléphone, le Pixel 7, sera doté d’un processeur Tensor de deuxième génération et d’un design en verre avec une nouvelle barre de caméra en aluminium. Un modèle Pixel 7 Pro plus grand sera livré avec un appareil photo à triple objectif. Mais nous ne savons pas grand-chose de ce qui est nouveau sur les téléphones, comme les prix, ou ce dont les caméras et la nouvelle puce sont capables, alors attendez-vous à tout entendre à ce sujet. Google a également taquiné sa Pixel Watch, la première smartwatch de la société, qui sera lancée cet automne. Dans un tweet du 11 mai, Google a déclaré que la montre “présente le meilleur de Google, ainsi que des expériences de santé et de fitness Fitbit”. Attendez-vous donc à une sorte de lien logiciel qui offre de nouvelles fonctionnalités de remise en forme et de santé. Il est possible que nous voyions des mises à jour pour au moins un produit Google Nest. Un récent dossier FCC de Google décrit un produit sur lequel ils travaillent comme un “appareil sans fil”, avec des ports de connectivité similaires aux appareils Nest actuels, selon 9to5Google. Il n’a pas annoncé de nouveaux thermostats ou haut-parleurs Nest depuis 2020, donc ceux-ci pourraient être sur le pont. Ce qu’il a lancé l’année dernière : En août dernier, Google a annoncé de nouvelles caméras et sonnettes Nest. Puis, en octobre, Google a dévoilé tous les détails de ses smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce sont les premiers smartphones à fonctionner sur la puce Tensor de Google au lieu du processeur de Qualcomm.

Amazone

Amazon Écho Afficher 15 Amazone

Voici à quoi vous attendre : Amazon organise historiquement son événement matériel à l’automne, lorsqu’il annonce une multitude de gadgets, allant des nouveaux Echos (comme l’Echo Show 15 de l’année dernière, illustré ci-dessus) aux lunettes avec Alexa intégré et plus encore. Le haut-parleur Echo de quatrième génération a été lancé en octobre 2020, il doit donc faire l’objet d’une mise à jour à moins qu’Amazon ne continue d’expérimenter de nouveaux facteurs de forme. De même, Amazon annonce généralement des mises à jour de ses produits Fire TV à l’automne. Depuis deux ans, Amazon’s Ring taquine le Ring Always Home Cam, une caméra drone volante pour la sécurité à domicile. Il n’a toujours pas été lancé, il est donc possible que nous sachions quand il arrivera sur le marché. Voici ce qu’il a lancé l’année dernière : Amazon avait réservé peu de surprises l’année dernière, alors cette année pourrait être tout aussi excitante. Amazon a lancé son robot domestique Astro, qui n’est toujours disponible que sur invitation. Il a également annoncé son premier thermostat intelligent, les premiers téléviseurs de marque Amazon, l’Echo Show 15 et un nouveau tracker de fitness Halo View.

Facebook

Cette photo d’Oculus montre à quoi cela pourrait ressembler de jouer dans un appartement. Oculus