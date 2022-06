Apple gérera les prêts pour Apple Pay Later

Une filiale en propriété exclusive d’Apple vérifiera le crédit des utilisateurs et accordera des prêts à court terme aux utilisateurs pour le prochain service de prêt à court terme de la société, Apple Pay Later, a déclaré Apple.

Le nouveau service, qui concurrencera les offres similaires d’Affirm et de PayPal, a été annoncé lors de la conférence des développeurs d’Apple lundi. Plus tard cette année, lorsque le nouveau logiciel iOS 16 pour iPhone de la société sera lancé, les utilisateurs pourront acheter des produits avec Apple Pay et payer le solde en quatre versements égaux sur six semaines. C’est un type de produit souvent appelé Buy Now Pay Later.

Apple s’est associé à Mastercard, qui interagit avec les fournisseurs et propose un produit BNPL en marque blanche appelé Versements, qu’Apple utilise. Goldman Sachs, qui émet la carte Apple, est également impliqué en tant qu’émetteur technique des prêts et sponsor officiel du BIN, a indiqué la société. Mais Apple n’utilise pas les décisions de crédit de Goldman ou son bilan pour émettre les prêts.

La structure en coulisse du nouveau produit de prêt d’Apple et le fait qu’il gère les décisions de prêt, les vérifications de crédit et les prêts révèlent que le géant de l’iPhone cherche à intégrer le cadre et l’infrastructure de ses services financiers autant en interne que possible.

Apple s’est de plus en plus introduit dans l’industrie des technologies financières, mais son approche stratégique de son application Wallet et de ses services financiers consiste à rendre son iPhone plus précieux et plus utile aux utilisateurs afin qu’ils continuent d’acheter du matériel Apple, qui reste la principale source de ventes de l’entreprise.

Il est peu probable que les prêts du produit Apple Pay Later soient importants pour Apple à court terme, mais suggèrent que la société pourrait utiliser son bilan prodigieux pour offrir davantage de services financiers à l’avenir. Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 378,55 milliards de dollars en 2021.