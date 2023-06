Apple gagne environ 2 à 3 millions de dollars par mois dans ses deux Apple Stores en Inde

Apple récolterait les bénéfices de ses deux magasins Apple Store récemment ouverts en Inde, avec un rapport affirmant que les magasins enregistrent des ventes record dépassant environ 2 à 3 millions de dollars par mois.

La perspicacité (via AppleInsider) affirme que les deux magasins Apple récemment ouverts dans le pays ont enregistré des ventes mensuelles dépassant 22 à 25 crores chacun, soit environ 2 à 3 millions de dollars, ce qui équivaut à plus du double des revenus les plus élevés qu’un magasin d’électronique dans le pays réalise généralement.

Le rapport intervient peu de temps après que le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment déclaré que l’Inde était un « objectif majeur » pour l’entreprise, ajoutant que le pays était « un marché incroyablement excitant » pour Apple après l’ouverture officielle des deux premiers Apple Stores du pays en Avril, établissant des ventes record trimestrielles alors que la société a annoncé un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars.

Apple a intensifié ses efforts de vente au détail en Inde en 2020élargissant l’Apple Store en ligne officiel pour proposer pour la première fois sa gamme complète de produits et son assistance directement aux clients à travers le pays.

Le premier magasin de détail d’Apple en Inde, Apple BKC, est situé dans le centre commercial Bandra Kurla Complex (BKC) à Mumbai.

La deuxième boutique du fabricant d’iPhone, Apple Saket, est situé à New Delhi.

Apple prévoit d’ouvrir plus de 50 Apple Stores nouveaux ou rénovés jusqu’en 2027le fabricant d’iPhone envisageant trois nouveaux emplacements à travers l’Inde alors qu’Apple poursuit son expansion dans le pays.