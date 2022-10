Apple frappé par une plainte du Conseil national des relations de travail

Le National Labor Relations Board des États-Unis a déposé une plainte contre Apple Inc. pour des accusations selon lesquelles l’entreprise de technologie aurait entravé les efforts de syndicalisation à un magasin à New York. La plainte porte sur des allégations selon lesquelles Apple aurait interrogé des employés sur l’activisme sur le lieu de travail et aurait fait preuve de discrimination à l’égard des travailleurs en empêchant la distribution de matériel pro-syndical.

La plainte du NLRB, déposée vendredi, “allègue qu’Apple a fait preuve de discrimination à l’égard des employés en appliquant une politique de non-sollicitation uniquement contre les employés qui ont formé, rejoint ou aidé le syndicat en interdisant le placement de dépliants syndicaux sur la table de la salle de repos tout en autorisant les sollicitations et les distributions non syndicales”. a déclaré un porte-parole de l’agence dans un e-mail. Il allègue également qu’Apple “a interrogé ses employés sur leur soutien au syndicat et leurs activités concertées protégées concernant leurs salaires”.

La plainte découle d’un Dépôt mai 2022 des Communications Workers of America, qui alléguait qu’Apple avait violé plusieurs lois en vertu de la loi nationale sur les relations de travail.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la plainte du NLRB. Un porte-parole de l’entreprise Raconté Le New York Times indique qu’Apple n’est pas d’accord avec les affirmations du syndicat et attend “avec impatience de présenter les faits”. Un juge du NLRB a fixé une audience au 13 décembre et peut ordonner des réparations, bien qu’Apple puisse faire appel.

Les employés du commerce de détail des magasins Apple aux États-Unis ont a cherché à se syndiquer, dans des villes comme Atlanta, Baltimore, Oklahoma City et Louisville. En mai, les organisateurs de employés d’un Apple Store à Atlanta ont retiré leur demande d’élection syndicale, accusant Apple d’activité antisyndicale. En juin, Apple aurait partagé des plans pour déployer de nouvelles politiques pour le personnel de vente au détail visant à horaires flexibles.

Au cours de l’année écoulée, Apple a fait face à plusieurs plaintes du personnel, dont une de Janneke Parrish, une ancienne employée qui a accusé l’entreprise de l’avoir licenciée pour avoir encouragé ses collègues à partager des histoires de discrimination et de harcèlement. Parrish a déposé sa plainte auprès du NLRB en novembre 2021, à la suite de deux autres employés d’Apple qui ont déposé des accusations similaires auprès de l’agence en septembre.

Au moment du dépôt de Parrish, Apple a dit il prend toutes les préoccupations au sérieux et les enquête de manière approfondie, mais ne discute pas des problèmes spécifiques des employés avec la presse, par souci de confidentialité.