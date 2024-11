Apple force la signature des applications dans MacOS Sequoia 15.1

De nombreux utilisateurs de MacOS sont probablement désormais habitués aux désagréments liés aux applications non signées, car elles nécessitent quelques étapes supplémentaires pour les lancer. Cette fonctionnalité s’appelle Gatekeeper et recherche un certificat d’identification de développeur Apple. À partir de MacOS Sequoia 15, il est désormais possible de contourner facilement cette fonctionnalité, par exemple en maintenant le contrôle enfoncé lorsque vous cliquez sur l’icône de l’application. ce n’est plus une optionavec la version 15.1 désactivant les moyens de contourner complètement cela. Sans surprise, ce changement a particulièrement surpris les utilisateurs de logiciels open source comme OpenSCAD, comme en témoigne une gamme de messages du forum et GitHub billets.

La question de devoir signer des demandes que vous utilisez MacOS est un point de discorde de longue date, avec les applications HomeBrew affectées et la menace imminente pour les applications provenant d’ailleurs, avec OpenSCAD émettre le ticket n°880 à partir de 2014 couvrant la saga d’un projet OSS. Il semblerait maintenant que pour distribuer des logiciels MacOS, vous devez être membre du programme pour développeurs Apple, qui coûte 99 $/an.

Jusqu’à présent, il semble que ce forçage soit délibéré de la part d’Apple, la communauté FOSS étant toujours en train de trier les solutions possibles et d’en évaluer l’impact total.

Grâce à [Robert Piston] pour le pourboire.