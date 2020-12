Apple est en mission: il veut que vous fermiez vos anneaux. Vous savez, cette triade arc-en-ciel emblématique de suivi d’activité – bougez, faites de l’exercice, debout – qui vous invite de votre poignet à vous lever et à bouger.

Pour vous aider à le faire, il a créé un nouveau cercle de remise en forme que vous pouvez rejoindre. Fitness +, qui est lancé aujourd’hui, parvient à apporter la gamme de chaleur à contraction musculaire, de battements justes et de prouesses réalisables et affirmées dans un domaine d’exercice à domicile qui continue de gagner en popularité, car de nombreux gymnases restent fermés et nous restons tous. plus proche de la maison.

Le nouveau service d’abonnement ajouté à la gamme d’offres premium d’Apple intègre de manière dynamique les données en direct de l’Apple Watch sur votre poignet dans la vidéo d’entraînement envoyée à votre iPhone, iPad ou Apple TV, promettant une expérience communautaire magnifiquement produite mais intimement personnalisée.

Apple Fitness +: le rapide et le sale

Date de sortie: Lundi 14 décembre

Lundi 14 décembre Combien: 9,99 $ par mois, 79,99 $ par an pour l’abonnement Fitness + ou regroupez-le dans Apple One Premier avec tous ses abonnements pour 30 $ par mois.

9,99 $ par mois, 79,99 $ par an pour l’abonnement Fitness + ou regroupez-le dans Apple One Premier avec tous ses abonnements pour 30 $ par mois. Ce qu’il offre: Accès jusqu’à six membres de la famille

Accès jusqu’à six membres de la famille Exigences: Apple Watch série 3 ou ultérieure et appareils utilisant iOS14.

Apple Watch série 3 ou ultérieure et appareils utilisant iOS14. Offres: Si vous possédez déjà une Apple Watch, vous bénéficierez d’un mois gratuit. Apple offre trois mois gratuits à l’achat de montres achetées entre le 15 septembre 2020 et le 31 mars 2021.

Depuis quelques jours, mon équipe d’entraînement – avec mon mari athlétique de 51 ans mais averse à la gym, notre fils de 9 ans, joueur de baseball-soccer-tennis et notre énergique fille de 7 ans qui grimpe tout – vérifié plusieurs des séances d’entraînement sur les appareils de notre salle de gym à domicile.

Et puis il y a moi. Bien que je sois une athlète dans l’âme qui faisait 5 km et quelques heures d’entraînement par jour pour le plaisir, aujourd’hui, je suis une mère de 40 ans qui travaille assise pendant des heures, quittant rarement le bureau à domicile ou même debout, sauf pour aider mes enfants / étudiants dans leur classe à la maison. Quant à mon poids, seul le prêteur Apple Watch le sait. Qu’il suffise de dire que je suis en surpoids et que je rêve constamment de reprendre une routine d’entraînement régulière.

Je devrais également dire d’emblée que je suis un iPhone ex-pat, ayant migré ma famille vers la gamme d’appareils Samsung pour nos téléphones et montres, bien que j’utilise un Mac et que nous ayons des iPad et Apple TV parmi nos appareils.

Avec cela à l’écart, voici ce que nous avons pensé du dernier service d’abonnement d’Apple:

Fitness +: ce que vous devez savoir

La mise en place: À la manière d’Apple, la configuration ne pourrait pas être plus simple. Tout fonctionne avec cette expérience utilisateur Apple sans friction. Regardez et prêt à transpirer, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Fitness à trois anneaux sur l’appareil de votre choix – l’iPhone, l’iPad ou l’Apple TV.

L’intégration: Pour moi, c’est vraiment l’un des principaux arguments de vente de ce service, à quel point la montre et ses données en direct et à long terme sont étroitement intégrées dans l’expérience. Bien que Daily Burn, Body Rock et une foule d’autres offrent des cours, aucun autre n’a votre fréquence cardiaque, votre consommation de calories et la progression de la sonnerie à l’écran. De la même manière que Peloton donne à ses utilisateurs une lecture en direct de l’effort sur son équipement, Fitness + dispose de la barre de brûlure pour HIIT, des entraînements sur tapis roulant, cyclisme et aviron qui vous montre comment vous vous en sortez par rapport à tous ceux qui ont fait cet entraînement avant vous. Encore une fois, Apple fait une intégration transparente, eh bien, de manière transparente.

Dispositifs: L’expérience sur chaque écran est légèrement différente, tout en vous donnant le même engagement sur toutes les plateformes. L’élément clé, que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou une Apple TV, est l’Apple Watch. Chaque écran apporte un niveau d’engagement et d’interactivité similaire, mon expérience préférée a été l’iPad avec AirPods, suivi par Apple TV. Sur le tapis roulant et le vélo, l’iPad était à la hauteur des yeux. Et Apple TV m’a permis d’inviter mon fils à faire un cours de force avec moi et ma fille à me rejoindre pour un cours de danse.

Options de cours: Fitness + propose des entraînements HIIT, yoga, tronc, force, tapis roulant, cyclisme, aviron et danse ainsi que ce qu’il appelle des temps de recharge de pleine conscience.

Pour les utilisateurs typiques, le premier jour, la relation avec Fitness + ne part pas de zéro pour vous connaître. N’oubliez pas que votre montre a suivi vos efforts et vos choix de mise en forme, les données provenant également d’applications tierces qui se connectent à Apple Health. Il y a des carrousels étiquetés «Plus de ce que vous faites» qui apparaîtront immédiatement, prenant des données de quelques mois en arrière pour offrir ce vers quoi vous semblez déjà graviter.

La section «Essayez quelque chose de nouveau» proposera des entraînements qui pourraient équilibrer votre routine de fitness habituelle, dit Apple.

Chaque lundi, Fitness + propose de nouveaux entraînements que vous pouvez explorer et trier par musique, entraîneur, type d’entraînement et heure, ce qui rend les entraînements plus frais que certaines des options d’entraînement gratuites disponibles, par exemple, sur YouTube.

Vous pouvez également enregistrer vos entraînements préférés et les partager, que vous l’ayez déjà fait ou non.

Alors, comment sont les cours Fitness +?

Au cours des quelques jours que nous avons passés avec le service, ma famille a collectivement effectué environ 10 entraînements avec au moins six entraîneurs différents à travers six types d’entraînement différents, y compris le tapis roulant, le vélo stationnaire, la danse, la force et la méditation consciente.

Pas totalement nouveau dans l’exercice, bien qu’un peu grinçant, j’ai commencé par l’un des cours d’introduction. Sur l’iPad, si vous faites défiler vers le milieu de l’écran, vous trouvez une section intitulée «Pour les débutants» avec «Entraînements pour commencer».

Ces cours d’introduction offrent un entraînement rapide de 10 à 20 minutes qui vous donne toujours une introduction ou une réintroduction simple et facile à suivre aux principes de base des entraînements. J’ai fait l’entraînement de force de 10 minutes avec Kyle, qui incorporait des mouvements d’haltérophilie familiers sans poids, en me concentrant plutôt sur le mouvement correct et les muscles utilisés. Cela a servi de facilitateur accessible, en particulier pour ceux pour qui ces mouvements seront nouveaux. Et c’était un bon moyen à faible investissement d’avoir une idée de ce à quoi les entraînements ressembleront et ressentiront probablement.

À cette fin, les entraînements Fitness + incluent tous un aperçu de 30 secondes, une sorte de bande-annonce d’introduction pour vous aider à décider si c’est celui qui vous convient cette fois.

Les séances d’entraînement étaient accessibles et engageantes pour une gamme de générations dans notre maison. À un moment donné cette semaine, mon fils, qui est devenu un athlète sans nulle part où jouer, commençait à s’énerver, alors je l’ai envoyé faire un entraînement de 20 minutes sur tapis roulant avec Emily. C’était un gagnant. « Cela m’a vraiment poussé. » Il était fan de voir ses statistiques en temps réel, surtout quand cela devenait plus difficile au cours des cinq dernières minutes, a-t-il déclaré.

Parlons de la musique

Si vous êtes comme moi, la musique est la clé. Si je ne ressens pas la musique, cela peut tuer ce qui aurait autrement été un excellent entraînement. En fait, ce n’est que lorsque j’ai trouvé mon ancien iPod vidéo avec mes listes de lecture d’entraînement soigneusement préparées que mes entraînements ont de nouveau été invitants.

C’est quelque chose dont Apple est parfaitement conscient avec son service Fitness +. Et, comme l’application rivale Peloton, elle répertorie la musique et vous permet de trier, filtrer et sélectionner les entraînements par style de musique – y compris le rock, les tubes entraînants, la danse et les rythmes latins ainsi que le country et le hip-hop / R & B. Je me suis tourné vers les entraînements avec des «coups de retour», qui sont davantage mes confitures de puissance. Fitness + affiche la musique dans l’entraînement, comment et où elle apparaît dépend de l’appareil que vous utilisez.

Une autre différence entre les rivaux populaires et ce qu’Apple a construit est l’intégration qu’il peut faire dans ses appareils avec de la musique. Bien sûr, vous pouvez voir les chansons avant de vous engager dans une séance d’entraînement. Mais plus que cela, vous pouvez écouter la liste de lecture d’entraînement et l’enregistrer sur Apple Music et peut-être l’utiliser pour votre propre entraînement ouvert.

Et à propos des entraîneurs Fitness +

Non loin de là où j’ai transpiré dans mon garage gym de Los Angeles, une équipe éclectique d’entraîneurs de fitness de tout le pays et de l’autre côté de l’étang a collaboré au studio Apple de Santa Monica pour créer cette expérience. Ces entraîneurs Apple à plein temps sont un groupe diversifié de par leur conception, représentant différentes générations, ethnies et capacités, montrant que la forme physique se décline en de nombreuses saveurs. Chacun comprend également quelques signes ASL à certains moments de l’entraînement.

Peut-être qu’un autre ajout à l’équipe à l’avenir pourrait être un entraîneur de taille plus, étendant cette philosophie inclusive pour accueillir les utilisateurs de toutes les identités et niveaux de fitness.

Nous avons travaillé avec Kyle, Emily, Molly, LeShawn, Sherica et Amir. Bien que mon mari soit moins enthousiaste à propos de certains niveaux de bien-être avant la caféine, j’ai trouvé l’énergie motivante dans nos séances d’entraînement avant le lever du soleil.

Les entraîneurs apparaissent dans les vidéos les uns des autres, offrant des modifications pour différents niveaux de forme physique et besoins, de sorte qu’ils deviennent des visages familiers lorsque vous envisagez d’essayer de nouveaux entraînements. Il y a de la place pour qu’ils commencent à apporter plus d’interaction entre eux et de chimie aux entraînements, comme si vous étiez un habitué de leurs cours. Peut-être que cela viendra lorsque les nouvelles vidéos seront publiées.

Apple Fitness +: Mes deux cents – ou 80 $

L’intégration étroite des données en direct et des fonctionnalités fait de Fitness + une option de fitness attrayante à la maison et en déplacement pour les personnes intégrées dans l’écosystème Apple. Les rivaux peuvent avoir des classes similaires, mais aucun ne peut offrir la même expérience transparente en temps réel avec les appareils Apple.

Après avoir passé cette demi-semaine avec le service et les formateurs d’Apple Fitness +, ma famille était prête à dire Apple, à prendre mon argent et à s’engager pour un an. Mais ce n’est pas tout ce que nous devrons abandonner pour pouvoir utiliser l’abonnement, me dit Apple.

Comme je l’ai mentionné, nous sommes une famille hybride technologique avec des téléphones et des montres Android, malgré Apple TV et un complément d’iPad. Mais Apple dit que vous devez avoir une montre pour que cela fonctionne pour vous. Et c’est près de 200 $ par poignet chez moi.

Cependant, c’est probablement l’objectif ultime d’Apple – vendre plus de montres, de téléphones, d’iPad et de boîtiers Apple TV – il n’y a aucune raison pour qu’un utilisateur de Galaxy Watch ou Fitbit ne puisse pas utiliser le service, de la même manière qu’un propriétaire de Roku peut profiter de la programmation Apple TV +. L’application Peloton, par exemple, est plus disposée à prendre mes 156 $ par an (ou 13 $ par mois) sans me vendre un vélo ou un tapis roulant de 2000 $.

Le mot que j’ai reçu d’Apple, cependant, était non, vous devez avoir une Apple Watch pour l’utiliser. Alors, oui, Apple prendrait mon argent, il en veut juste plus.

Mais qui sait. Peut-être qu’Apple envisagera d’ouvrir son cercle. Cela pourrait aussi encourager un étranger Apple à vouloir passer à l’étape suivante pour fermer les anneaux.

