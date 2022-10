Apple Fitness + est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone, même s’ils n’ont pas d’Apple Watch

Apple a publié iOS 16.1, ajoutant la possibilité pour les utilisateurs d’iPhone de s’abonner à Apple Fitness+, même s’ils n’ont pas d’Apple Watch.

Pour la première fois, Apple a abandonné l’obligation d’avoir une Apple Watch pour s’abonner à Apple Fitness +, le service de fitness mensuel payant proposant des entraînements de style studio par des entraîneurs et des entraîneurs experts dans l’application Fitness, Apple offrant désormais trois mois gratuits de Fitness+ à l’achat d’un nouvel iPhone, iPad ou Apple TV.

À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’ensemble du service comprenant plus de 3 000 entraînements et méditations de style studio. Les utilisateurs verront également à l’écran les conseils de l’entraîneur et le chronométrage des intervalles, et les calories brûlées estimées seront utilisées pour progresser sur leur anneau Move.

Apple Fitness + est disponible sous forme de service d’abonnement pour 9,99 $ (US) par mois ou 79,99 $ (US) par an, et peut être partagé avec jusqu’à cinq autres membres de la famille. Apple Fitness+ est disponible en Australie, en Autriche, au Brésil, au Canada, en Colombie, en France, en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Russie, en Arabie saoudite, en Espagne, en Suisse, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et les Etats Unis.

Apple Fitness+ nécessite un iPhone 8 ou version ultérieure avec iOS 16.1.