Apple Fitness + Artist Spotlight avec Taylor Swift maintenant disponible

Apple a lancé sa nouvelle série Apple Fitness + Artist Spotlight, avec le premier opus du nouveau projecteur mettant en vedette Taylor Swift, y compris la nouvelle musique de son album “Midnights”, ainsi qu’un nouveau programme d’entraînement, Yoga for Every Runner, mettant en vedette et conçu avec Scott Jurek, l’un des meilleurs athlètes d’ultramarathon au monde et auteur, et dirigé par l’entraîneur Fitness + Yoga Jessica Skye.

La série consacre une liste de lecture d’entraînement complète à un seul artiste, et tous les lundis pendant trois semaines, de nouveaux entraînements mettant en vedette la musique de Taylor Swift apparaîtront dans tous les types d’entraînement, y compris Core, Cycling, Dance, HIIT, Pilates, Rowing, Strength, Treadmill et Yoga. .

Pour célébrer le thème de «Midnights», les trois premières séances d’entraînement comportent un éclairage thématique spécial, et les entraîneurs Fitness + mettent en valeur l’artiste de «manières amusantes et créatives», explique Apple. Dans un entraînement sur tapis roulant, la première lettre de chaque astuce de coaching de l’entraîneur Fitness + Scott Carvin se combinera pour épeler “SWIFTIE”. Dans un entraînement HIIT, l’entraîneur Fitness + Anja Garcia entraînera les utilisateurs à travers des intervalles de 13 secondes pour se pencher sur l’affinité de Swift pour le numéro 13.

La nouvelle série Apple Fitness + Artist Spotlight arrive alors qu’Apple a permis aux utilisateurs d’iPhone de s’abonner à Apple Fitness +, même s’ils n’ont pas d’Apple Watch.

