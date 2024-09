Aujourd’hui, Apple a lancé ses nouveaux smartphones de la série iPhone 16, et son magasin emblématique « Cube » à New York, Apple Fifth Avenue, a été décoré hier pour célébrer le lancement d’aujourd’hui.

Tim Cook, PDG d’Apple, était présent lors du lancement de l’application à New York. Hier, il a partagé une photo de la Cinquième Avenue d’Apple avec de nouvelles lumières brillantes sur son pourtour, faisant écho aux nouvelles couleurs d’un Siri remanié à venir, alimenté par Apple Intelligence.

« Demain, c’est l’heure de gloire pour la gamme iPhone 16 chez Apple Fifth Avenue ! » dit Cook jeudi. En regardant d’autres photos du magasin « Cube », vous vous rendrez compte qu’Apple a modifié la photo de Cook pour faire apparaître le logo Apple lumineux plus blanc qu’il ne l’est en vrai, car pour l’instant d’autres photos montrent qu’il brille en fait en jaune.

Le coin droit de l’Apple Store affiche « iPhone 16 » allumé, avec « Hello Apple Intelligence » en dessous. Le seul problème ? Apple Intelligence ne sera pas disponible au lancement, mais seulement en octobre. Les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence ne sont disponibles pour l’instant que pour les bêta-testeurs d’iOS 18.1. La prise en charge de l’anglais natif du Canada ne fera pas ses débuts avant décembre, tandis qu’un Siri entièrement remanié n’est pas attendu avant le printemps 2025.

« Hello Apple Intelligence » placardé sur le store le plus connu d’Apple, avec une sortie qui n’aura probablement pas lieu avant 3 ou 4 semaines. Je me demande quelles seront les conséquences de ce retard au sein d’Apple. https://t.co/deZvayu10z — Mark Gurman (@markgurman) 19 septembre 2024

« Apple Intelligence sera disponible en version bêta sur tous les modèles d’iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures, avec Siri et la langue de l’appareil définis sur l’anglais américain, dans le cadre d’une mise à jour d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia cet automne », indique Apple.

En septembre 2019, Apple Fifth Avenue a presque doublé de taille, avec un plafond plus haut et plus de lumière naturelle, créant un environnement plus lumineux et plus spacieux. Un nouveau Forum a été inauguré pour accueillir des sessions quotidiennes gratuites « Today at Apple ». L’espace Genius Bar a également doublé de taille. Ce magasin phare reste le seul Apple Store ouvert 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.