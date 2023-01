Apple fête le Nouvel An avec un feu d’artifice Apple Watch

Apple célèbre le Nouvel An avec un feu d’artifice spécial sur Apple Watch, illuminant les poignets des porteurs alors que l’horloge atteint minuit et que le Nouvel An commence dans le monde entier, poursuivant la célébration avec une notification watchOS qui, lorsqu’elle est pressée, se déclenche à nouveau le cadran coloré de l’horloge du feu d’artifice.

Le feu d’artifice spécial existe depuis la sortie de watchOS 4, Apple faisant quelque chose de similaire lors de l’anniversaire d’un porteur d’Apple Watch – dans ce cas, l’Apple Watch montre des ballons flottant sur le cadran de la montre tout au long de la journée.