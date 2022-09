Apple fermera tous ses magasins à travers le Royaume-Uni la semaine prochaine le lundi 19 septembre pour les funérailles de la reine Elizabeth II, selon MacRumeurs.

Le lundi 19 septembre sera un jour férié dans tout le Royaume-Uni, bien qu’il appartiendra aux entreprises individuelles de décider si elles souhaitent fermer pour honorer les funérailles de la reine, le plus long monarque régnant de l’histoire britannique.

En plus des fermetures de ses magasins de détail le jour des funérailles, certains magasins au Royaume-Uni fonctionneront à des horaires réduits mercredi prochain, le jour où le cercueil de la reine arrivera à Londres pour reposer en état.

Apple a rendu plusieurs hommages à Sa Majesté la Reine depuis son décès. Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter le jour de la mort de la reine Elizabeth, écrivant « Il n’y a rien de plus noble que de consacrer sa vie au service des autres. Nous nous tenons aux côtés du peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth pour honorer la vie et le dévouement au devoir de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Puisse-t-elle reposer en paix.”

Le monarque a ensuite été honoré d’un hommage d’une page entière en ligne sur Apple.com au Royaume-Uni., montrant un portrait de la reine de la National Portrait Gallery de Londres. En outre, le fabricant d’iPhone a ajouté une nouvelle section à l’application Apple Musicqui propose une sélection de playlists de musique classique et de réflexion et un hommage au monarque britannique.