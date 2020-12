Apple ferme ses 53 magasins en Californie, ainsi que plus d’une douzaine de magasins à travers le Tennessee, le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni, en raison d’une flambée de cas de coronavirus dans ces endroits, a déclaré la société.

« En raison des conditions actuelles de Covid-19 dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement des magasins dans ces zones », a déclaré Apple dans un communiqué. «Nous franchissons cette étape avec beaucoup de prudence alors que nous suivons de près la situation et nous attendons avec impatience le retour de nos équipes et de nos clients dans les plus brefs délais.»

Les fermetures ont commencé samedi.

Même si Apple dispose d’un vaste catalogue en ligne, les fermetures interviennent à une période de l’année traditionnellement chargée pour les magasins physiques avant Noël.

Les fermetures en Californie ont été annoncées vendredi soir après la l’entreprise avait annoncé plus tôt qu’elle fermerait des magasins dans la région de Los Angeles. La Californie a établi des records de nouveaux cas de virus en une seule journée et n’a signalé que 2% de disponibilité de lits dans ses unités de soins intensifs le samedi.