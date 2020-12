Apple ferme temporairement ses 53 magasins de détail en Californie et une douzaine de points de vente dans d’autres États en raison des poussées de COVID-19.

Les fermetures surviennent pendant les derniers jours de la saison chargée des achats des Fêtes.

Outre la Californie, Apple ferme ou a déjà fermé ses quatre magasins dans le Tennessee, tous les trois dans l’Utah, tous les quatre dans le Minnesota, ses deux magasins dans l’Oklahoma et des points de vente à Anchorage, en Alaska; et Albuquerque au Nouveau-Mexique, dit la société.

La Californie a été l’épicentre de la crise sanitaire ces dernières semaines. Le nombre total de cas dépasse 1,8 million et il y a eu plus de 22 000 décès. Les cas quotidiens moyens ont été multipliés par 10 au cours des sept dernières semaines pour atteindre plus de 40 000.

« En raison des conditions actuelles du COVID-19 dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement des magasins dans ces zones », a déclaré Apple dans un communiqué. «Nous franchissons cette étape avec beaucoup de prudence alors que nous suivons de près la situation et nous attendons avec impatience le retour de nos équipes et de nos clients dans les plus brefs délais.»

La société a également fermé ses deux magasins au Mexique et au Brésil, et certains à Londres.

Dans un message sur les sites Web de ses sites en Californie, Apple a déclaré: «Nous fermons bientôt temporairement, mais nous sommes actuellement ouverts pour le ramassage des commandes en ligne existantes, des rendez-vous d’assistance Genius en magasin déjà planifiés et des achats individuels précédemment réservés. séances avec un spécialiste jusqu’au mardi 22 décembre. »

Apple a rouvert la plupart de ses quelque 270 points de vente américains ces derniers mois, mais généralement sur rendez-vous uniquement, selon Bloomberg.

