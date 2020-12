Apple Inc a temporairement fermé tous ses 53 magasins en Californie en raison d’un coronavirus épidémie et 16 magasins au Royaume-Uni suite aux restrictions introduites par le gouvernement à Londres, a déclaré samedi un porte-parole.

La société a déclaré vendredi qu’elle fermait temporairement certains magasins en Californie à la suite d’une COVID-19[feminine cas, l’envoi des actions du fabricant de l’iPhone vers le bas dans le commerce après la cloche. Cette annonce a couvert au moins 12 magasins.

«En raison du courant COVID-19[feminine conditions dans certaines des communautés que nous desservons, nous fermons temporairement des magasins dans ces zones. Nous prenons cette mesure avec beaucoup de prudence alors que nous suivons de près la situation et nous attendons avec impatience le retour de nos équipes et de nos clients dans les plus brefs délais », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Les clients pourront toujours récupérer les commandes existantes au cours des prochains jours, a déclaré le porte-parole. La déclaration ne mentionnait pas quand Apple s’attend à ce que les magasins rouvrent.

Les cas de coronavirus sont en augmentation aux États-Unis et au Royaume-Uni, les États-Unis ayant eu plus de 17,4 millions d’infections et environ 314000 décès.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a imposé samedi un verrouillage efficace à plus de 16 millions de personnes en Angleterre et annulé les plans visant à alléger les restrictions à Noël. Les autres pays du Royaume-Uni, dont la réponse à la pandémie diffère parfois de celle de l’Angleterre, ont également agi.

Johnson a déclaré que Londres et le sud-est de l’Angleterre seraient désormais placés dans un nouveau niveau de verrouillage de niveau 4 et que les habitants de ces zones seraient tenus de rester chez eux, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail. Les commerces non essentiels seront fermés, tout comme les loisirs et les divertissements intérieurs.