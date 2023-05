Apple a annoncé qu’il fermerait « My Photo Stream » le 26 juillet 2023, obligeant les utilisateurs qui utilisent encore le service à passer à l’utilisation d’iCloud Photos avant la date d’arrêt.

My Photo Stream est un service gratuit d’Apple qui permet aux utilisateurs d’accéder aux 30 derniers jours de photos prises avec leur iPhone, iPad ou iPod touch, ou aux photos qu’ils ont téléchargées depuis un Mac ou un PC sur tous leurs appareils Apple.

L’ancien service My Photo Stream d’Apple a été introduit avant le lancement d’iCloud Photos, qui deviendra désormais le seul moyen de conserver des photos et des vidéos stockées en toute sécurité dans iCloud et à jour sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV et iCloud.com.

Comme l’a noté Apple dans un nouveau document d’assistance en ligne, dans le cadre de l’arrêt, les nouveaux téléchargements de photos vers My Photo Stream à partir d’appareils s’arrêteront un mois avant, le 26 juin 2023. Toutes les photos téléchargées sur le service avant cette date resteront dans iCloud pendant 30 jours à compter de la date de téléchargement et sera disponible sur tous les appareils sur lesquels My Photo Stream est actuellement activé. D’ici le 26 juillet 2023, il n’y aura plus de photos dans iCloud et le service sera fermé.