Apple fait passer le MacBook Air à un écran de 15 pouces

Lors du discours d’ouverture de la WWDC d’Apple, la société a dévoilé une nouvelle version 15 pouces de son populaire ordinateur portable MacBook Air. La nouvelle version 15 pouces rejoint l’actuel 13 pouces Air et les propres puces de la série M d’Apple alimentent les deux.

Ce ne serait pas la première fois qu’un MacBook Air est disponible dans une taille d’écran différente. De 2010 à 2016, Apple a proposé un MacBook Air 11 pouces. Avec les ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Apple propose désormais des ordinateurs portables avec des écrans de 13, 14, 15 et 16 pouces. Ajoutez la gamme iPad Pro et vous obtenez une taille d’ordinateur portable pour à peu près tout le monde.

À partir de 1 299 $, le nouveau MacBook Air 15 est l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde à 11,5 millimètres et ne pèse que 3,3 livres. Il dispose d’un processeur Apple M2 (processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs), d’un écran de 15,3 pouces avec une luminosité maximale de 500 nits, jusqu’à 24 Go de mémoire et jusqu’à 2 To de stockage.

