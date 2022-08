Apple fait la promotion du forfait d’abonnement Apple One dans une nouvelle annonce

Apple a publié une nouvelle publicité faisant la promotion d’Apple One, le service d’abonnement mensuel du fabricant d’iPhone qui offre l’accès à jusqu’à six services Apple, dont Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple News+ et Apple Fitness+ pour un seul abonnement mensuel.

Le court spot de 30 secondes présente Apple One comme « le meilleur d’Apple. Tout en un », y compris un son spécial avec Apple Music, une large gamme d’entraînements guidés de style studio avec Apple Fitness +, des titres primés sur Apple TV +, l’accès à Apple News +, plus de 200 jeux sans publicité avec Apple Arcade et jusqu’à 2 To de stockage iCloud avec iCloud+.

L’annonce marque la première fois qu’Apple fait activement la promotion d’Apple One dans un spot publicitaire vidéo après avoir annoncé le forfait d’abonnement tout-en-un en 2020.

