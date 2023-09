Apple fait la promotion de l’iPhone 15 Pro dans la nouvelle publicité « Titanium »

Apple fait la promotion de l’iPhone 15 Pro dans une publicité intitulée « Titane », qui vante le nouveau design en titane de qualité aérospatiale de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, qui sera lancé vendredi avec un tout nouveau bouton d’action personnalisable, un Système de caméra principale 48 MP plus avancé, un nouveau téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, USB-C, et plus encore.\

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces remplacent le commutateur de sourdine par le bouton d’action que l’on trouvait auparavant sur l’Apple Watch Ultra, permettre aux utilisateurs de programmer le bouton pour effectuer des actions rapides, notamment accéder à l’appareil photo ou à la lampe de poche ; activer les mémos vocaux, les modes de mise au point, la traduction et les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe ; ou en utilisant les raccourcis pour plus d’options.

Apple a largement vanté le fait que le titane était une première pour l’iPhone, utilisant le même matériau que celui trouvé dans les vaisseaux spatiaux. Le titane présente l’un des rapports résistance/poids les plus élevés de tous les métaux, ce qui en fait la gamme Pro la plus légère jamais conçue par Apple. Les deux modèles présentent une nouvelle texture de pinceau, des bords profilés et les bordures les plus fines de l’iPhone.

La disponibilité en magasin et les livraisons à domicile des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max commencent le vendredi 22 septembre.