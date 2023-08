Apple fait la promotion de l’iPhone 15 #AppleEvent avec un hashflag spécial X (Twitter)

Apple se prépare pour son événement spécial « Wonderlust » le 12 septembre, au cours duquel il devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore, avec un nouveau hashflag sur X. , officiellement Twitter, que s’affiche sur les publications utilisant le hashtag #AppleEventcomportant un logo Apple conçu sur mesure qui correspond au design de l’illustration « Wonderlust ».

Après avoir annoncé le prochain événement spécial mardile nouveau design hashflag commence à être déployé sur Twitter, avec le vice-président senior du marketing mondial d’Apple, Greg Goswiak, partageant comme teaser, disant « Une merveille attend » avec une copie de l’illustration animée de l’événement.

Apple n’est pas étranger aux hashflags. Toutes ses annonces récentes comportaient des hashflags sur le thème des événements sur X, qui s’affichent chaque fois qu’un utilisateur tweete avec le hashtag #AppleEvent.

L’événement aura lieu au Steve Jobs Theatre et pourra être regardé en direct à 10h00, heure du Pacifique, Apple invitant les membres des médias à regarder l’événement spécial en personne, bien que la vitrine réelle soit probablement pré- enregistré selon les événements spéciaux récents.

Apple devrait dévoiler l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max lors de l’événement spécial, ainsi que confirmer la date de sortie d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de tvOS 17. L’événement devrait également voir Apple annoncer l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération et la date de sortie de watchOS 10.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, Selon certaines rumeurs, Apple créerait l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, exclusive à l’iPhone 15 Pro Max..