Apple fait la promotion de l’iPhone 14 dans une publicité « Crash Test »

Apple fait la promotion de Crash Detection, une fonctionnalité sur iPhone et Apple Watch, qui peut détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence.

Dans une nouvelle publicité cinématographique intitulée « Crash Test », Apple montre un crash test de voiture se déroulant dans un hangar, sur la chanson « You Can’t Hurt Me No More » de Gene Chandler.

L’annonce montre la collision d’essai se produisant au ralenti et montre le mannequin jaune d’essai de collision projeté à l’intérieur du véhicule.

Alors que la voiture s’immobilise, un iPhone 14 Pro peut être vu monté sur le tableau de bord, lisant l’invite de détection de collision : « On dirait que vous avez eu un accident. »

La détection de collision est disponible sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro avec la dernière version d’iOS, et Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) et Apple Watch Ultra avec la dernière version de watchOS.