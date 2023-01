Apple fait la promotion d’Apple Fitness + avec une page d’accueil complète

Apple lance la nouvelle année avec un effort pour attirer de nouveaux abonnés Apple Fitness + en mettant à jour la page d’accueil de son site Web avec une prise de contrôle complète faisant la promotion du service de fitness par abonnement mensuel, qui s’adresse sans aucun doute à ceux dont la résolution du Nouvel An est de rester en forme et actif en 2023.

Présentant des extraits de sa publicité “Now all you need is iPhone”sorti l’année dernière lorsque Apple a abandonné l’obligation de posséder une Apple Watch pour s’abonner à Apple Fitness + avec la sortie d’iOS 16.1la propagation complète sur la page d’accueil Apple.com montre les abonnés s’entraînant en suivant des entraînements guidés sur leur iPhone, vantant que tout le monde devrait “Commencer votre année avec Apple Fitness +”.

Disponible dans 21 pays à travers le monde, le service payant mensuel donne accès à des entraînements de style studio sur iPhone, iPad et Apple TV. En utilisant les fonctionnalités Workouts sur Apple Watch, le service intègre des mesures personnelles telles que la fréquence cardiaque et les calories brûlées dans les sessions à l’écran, rendant les cours personnalisés et interactifs.

Commencez votre année avec Apple Fitness+. Choisissez parmi 11 types d’entraînement, allant du HIIT au yoga. Et les méditations aussi. Avec de nouveaux entraînements et méditations ajoutés chaque semaine, de 5 à 45 minutes. Allez plus loin avec Apple Watch.

Les entraînements Apple Fitness + incluent l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), la force, le yoga, la danse, le noyau, le cyclisme, le Pilates, la méditation, le tapis roulant (pour la course et la marche), l’aviron et la récupération consciente.