Apple fait face à un manque de 6 millions d’unités iPhone 14 Pro en raison de la tourmente continue de l’usine

La récente tourmente à l’usine Foxconn de Zhengzhou, en Chine, entraînera probablement un manque à gagner d’environ 6 millions d’unités iPhone 14 Pro selon le dernier Bloomberg rapport. Le chiffre est basé sur des personnes familiarisées avec les opérations d’assemblage d’Apple. Le nombre exact reste à déterminer et dépendra de la manière dont Foxconn gère la situation. L’usine Foxconn de Zhengzhou est la principale usine de production des modèles de la série iPhone 14 Pro.

Apple a déjà publié une déclaration officielle plus tôt ce mois-ci confirmant les retards de livraison de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Certains détaillants comme Best Buy ont déjà averti que les unités de la série iPhone 14 Pro pourraient manquer d’approvisionnement cette saison des fêtes. La capacité de production des iPhone 14 et 14Plus standard a également été réduite de 3 millions d’unités, mais en raison de la baisse de la demande des consommateurs pour ces modèles.

