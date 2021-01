À la fin de 2017, Apple a admis avoir ralenti les iPhones dont la batterie était usée et qu’il a été immédiatement poursuivi en justice. La saga du «batteryygate» est loin d’être terminée – une agence italienne de protection des consommateurs, Altroconsumo, a intenté une action en justice contre l’entreprise, demandant une indemnisation de 60 € par appareil (60 millions d’euros au total).

Ce n’est pas le seul, c’est juste la continuation des poursuites similaires déposées en Belgique et en Espagne le mois dernier. Il y en a une autre à venir, une plainte sera déposée au Portugal dans les prochaines semaines. Les quatre cas ciblent les modèles suivants: iPhone 6 et 6 Plus, 6s et 6s Plus.

Voici une chronologie partielle des événements, qui se concentre sur le groupe Euroconsumers, un rassemblement d’agences de protection des consommateurs de Belgique, d’Italie, du Portugal, d’Espagne et du Brésil qui est à l’origine de ces quatre poursuites. Le calendrier n’inclut même pas l’amende de 25 millions d’euros en France.

Tout cela s’ajoute aux 113 millions de dollars et 310 à 500 millions de dollars qu’Apple a dû payer aux États-Unis (environ 25 dollars par téléphone). Notez que dans les cas américains et français, les iPhone 7, 7 Plus et SE ont également été inclus, pas seulement les 6/6. Un tribunal brésilien a bloqué une poursuite similaire contre Apple pour limitation de la batterie.

Sans rapport avec la batterie, en novembre, l’Italie a condamné Apple à une amende de 10 millions d’euros pour des allégations trompeuses concernant la résistance à l’eau des iPhones.

Source (PDF) | Via