Au début de cette semaine, Apple a été condamné à une amende de 10 millions d’euros (environ 12 millions de dollars) en Italie pour ses allégations trompeuses en matière de résistance à l’eau. Le mois dernier, Cupertino a accepté de payer 113 millions de dollars en règlements avec ses allégations de fraude à la consommation dans plus de 30 États américains pour ses tristement célèbres pratiques de «batterie» affectant les modèles iPhone 6, iPhone 7 et iPhone SE.

Aujourd’hui, cinq organisations de consommateurs européennes au total ont intenté de nouvelles actions collectives contre Apple en Belgique et en Espagne pour les mêmes allégations d’obsolescence prévues et le ralentissement intentionnel des appareils des séries iPhone 6 et 6s. Les nouvelles poursuites demandent à Apple d’indemniser les utilisateurs concernés «d’au moins 60 € (environ 70 $) par appareil» en Belgique et en Espagne. D’autres poursuites sont prévues en Italie et au Portugal.

En juillet, Apple a accepté de payer jusqu’à 25 $ à chaque client américain concerné par un problème de batterie. Les propriétaires de la série iPhone 6 et de l’iPhone SE (qui exécutaient iOS 10.2.1 ou version ultérieure) ainsi que les appareils de la série iPhone 7 exécutant iOS 11.2 ou version ultérieure avant le 21 décembre 2017 étaient éligibles à cette incitation.

Apple a continué de nier toutes les allégations entourant le fiasco de la batterie et prétend avoir conclu un accord pour payer ses utilisateurs afin «d’éviter des litiges lourds et coûteux».

Source (PDF) | Via