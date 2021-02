Apple fait de sa seringue Emoji une dose de vaccin

L’émoji seringue date de 1999 et avait été principalement utilisé pour illustrer les dons de sang au Japon. L’emoji était souvent utilisé dans les discussions sur les dons de sang et même le tatouage, a déclaré M. Broni.

L’emoji repensé n’est disponible que pour les membres du programme bêta de la société, mais sera accessible au public avec iOS 14.5. Alors que les nouveaux emojis sont plus difficiles à approuver, changer la conception d’un emoji peut produire un résultat similaire sur une chronologie plus rapide, selon Keith Broni, l’officier adjoint des emoji à Emojipedia , un service qui archive les tendances de conception et d’utilisation des emojis.

M. Broni a déclaré qu’il avait commencé à remarquer un pic dans l’utilisation de l’emoji à la fin de l’année dernière et avait vu que les conversations que les gens avaient sur Twitter tout en l’utilisant avaient pivoté pour parler des vaccins contre les coronavirus.

M. Broni a déclaré qu’il s’attendait à ce que le changement d’Apple soit permanent et que d’autres sociétés technologiques suivraient probablement le même exemple. Il a dit que l’emoji qui ressemble à une injection de vaccin pourrait être utilisé plus facilement et que le fait de retirer le sang rendrait l’emoji plus flexible et moins intimidant.