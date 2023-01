Apple fait appel à de nouveaux fournisseurs pour la caméra périscope de l’iPhone 15 Pro Max

Depuis des mois, des rapports indiquent qu’Apple travaille à équiper l’iPhone 15 Pro Max (et uniquement le Pro Max) d’un objectif périscope. Cependant, il semble que ses fournisseurs actuels n’étaient pas à la hauteur, donc Cupertino a dû trouver de nouveaux partenaires.

Selon L’élecApple s’approvisionnera en actionneurs OIS pour le module périscope de LG Innotek et Jahwa Electronics, les deux sociétés fourniront respectivement 70 % et 30 % des composants.

Jahwa a travaillé avec Samsung Electronics et Samsung Electro-Mechanics sur des actionneurs basés sur des guides à billes. La société fournirait à Samsung des composants pour la prochaine série Galaxy S23 ainsi que le Galaxy A54, qui a fuité la semaine dernière.

Modules périscope conçus par LG Innotek

Les fournisseurs actuels d’Apple – Alps Alpine et Mizumi – proposent des actionneurs à ressort pour les caméras de l’iPhone. Cependant, les actionneurs de guidage à billes sont plus rapides, plus précis et consomment moins d’énergie, c’est pourquoi Apple fait le changement.

LG Innotek et Jahwa Electronics ont réalisé d’importants investissements dans leurs installations de composants de caméras. Ces actionneurs se révéleraient assez lucratifs pour les deux sociétés.

Le premier objectif périscope d’Apple arrivera plus tard cette année avec l’iPhone 15 Pro Max. Les fans du plus petit Pro devront attendre l’année prochaine et la série iPhone 16 pour obtenir le zoom plus long. Les nouveaux modèles d’iPhone vanille envisagent le zoom numérique en passant aux caméras principales de 48 MP, laissant enfin les capteurs de 12 MP dans le passé.

Source (en coréen) | Via