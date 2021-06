Apple fait allusion à l’application Android pour les AirTags, une nouvelle mise à jour décourage le suivi indésirable

Les trackers AirTag d’Apple sont sur le marché depuis environ un mois et une nouvelle mise à jour du firmware est en cours de déploiement sur les jolis trackers ronds d’Apple comme CNET rapports. La nouvelle mise à jour change la façon dont l’AirTag alerte les passants d’un tracker perdu à proximité. Il modifie également la fenêtre de temps pendant laquelle il émettra un son pour alerter les autres d’un tracker perdu.

Avant la mise à jour, les trackers AirTag n’émettaient un bruit qu’après trois jours de perte. Afin d’empêcher les utilisateurs d’utiliser des AirTags pour suivre les personnes à leur insu, l’AirTag perdu jouera désormais un son dans un délai compris entre 8 et 24 heures.

Apple AirTag (Source : Apple)

Apple déclare dans un communiqué que ce changement devrait « décourager le suivi indésirable ». Si quelqu’un trouve un AirTag indésirable, cette personne pourra l’utiliser avec un iPhone ou un appareil NFC et obtenir des instructions sur la façon de désactiver son suivi.

CNET rapporte qu’Apple a refusé de fournir plus de détails sur la compatibilité des accessoires AirTag et Find My avec Android, mais a déclaré qu’il partagerait plus de détails « plus tard cette année ».

La mise à jour du micrologiciel AirTag est désormais déployée sur les appareils AirTag à partir de jeudi. L’AirTag se mettra automatiquement à jour à proximité d’un iPhone.

