Apple fabriquera des modèles d’iPhone 14 en Inde beaucoup plus tôt cette fois

Apple fabriquera certains de ses modèles d’iPhone 14 en Inde dans le but de diversifier sa production de smartphones en provenance de Chine. La nouvelle vient d’un nouveau Bloomberg rapport qui détaille également les plans d’Apple pour augmenter la production avec le fabricant sous contrat Foxconn dans son usine d’assemblage près de Chennai.

Foxconn ne pourra pas démarrer la production immédiate de l’iPhone 14 en Inde et devra attendre au moins deux mois après le début de la production initiale de la série iPhone 14 en Chine. Cela signifie que le premier lot de modèles d’iPhone 14 fabriqués en Inde sera probablement prêt vers la fin octobre – début novembre.

Apple et Foxconn travaillent également d’arrache-pied pour réduire les délais de fabrication de neuf à six mois actuellement. L’un des facteurs critiques pour Apple et son processus de fabrication de produits est la confidentialité et Cupertino chercherait à imposer ses règles strictes aux côtés de Foxconn sur les chaînes de montage en Inde.

