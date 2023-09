Apple exprime son inquiétude concernant les restrictions chinoises sur les applications étrangères : rapport

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prononce une allocution lors d’un événement spécial Apple le 12 septembre 2023 à Cupertino, en Californie. Apple s’apprête à dévoiler les nouveaux iPhone 15 et Apple Watch.

Pomme a exprimé son inquiétude aux autorités chinoises ces derniers mois concernant les nouvelles règles qui interdiraient les applications étrangères non enregistrées de son App Store, selon un rapport du le journal Wall Street.

Les nouvelles règles empêcheraient Apple de proposer de nombreuses applications actuellement disponibles dans le magasin en Chine. Par exemple, les utilisateurs d’iPhone téléchargent et accèdent souvent à des applications comme Facebook, Instagram, YouTube et X via des réseaux privés virtuels, ou VPN, malgré le fait que la Chine ait bloqué l’accès au Web.

Mais il y a deux mois, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a annoncé qu’Apple et d’autres distributeurs devraient cesser de proposer ces applications dans le pays d’ici juillet. Selon le rapport, les responsables chinois ont déclaré qu’ils pensaient que ces politiques contribueraient à réduire les escroqueries et la diffusion d’informations qui enfreignent ses règles de censure, tandis qu’Apple s’inquiète de l’impact des nouvelles règles sur les utilisateurs.

Apple n’a rien partagé publiquement sur les nouvelles règles et la société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La Chine est un marché important pour Apple et représente près de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le pays constitue également le principal centre de fabrication d’Apple. Mais cette relation n’est pas sans défis.

Début septembre par exemple, le Le Wall Street Journal a rapporté que les employés du gouvernement central avaient reçu l’ordre de ne pas apporter d’iPhone au bureau ni de les utiliser pour le travail, mais il n’était pas clair dans quelle mesure une telle ordonnance était formelle ou de grande envergure. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le pays n’avait pas interdit l’achat ou l’utilisation des iPhones d’Apple.

