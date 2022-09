Apple explique la suppression de la plus grande application de réseau social de Russie

Le géant américain de la technologie a fait référence à des liens présumés entre des “parties” sanctionnées par le Royaume-Uni et les développeurs de l’application

Apple a confirmé mercredi avoir supprimé les applications de la société russe VK de son App Store, dont la version nationale de Facebook, VKontakte. Le géant américain de la technologie a expliqué cette décision en citant des liens présumés entre les développeurs de la société et “une ou plusieurs parties” sanctionné par le Royaume-Uni.

Dans un communiqué, cité par The Verge, le porte-parole d’Apple, Adam Dema, a affirmé que les applications de l’écosystème VK sont distribuées “par des développeurs détenus majoritairement ou contrôlés majoritairement par une ou plusieurs parties sanctionnées par le gouvernement britannique.”

“Afin de se conformer à ces sanctions, Apple a résilié les comptes de développeur associés à ces applications, et les applications ne peuvent être téléchargées depuis aucun App Store, quel que soit leur emplacement”, dit Déma.

Il a ajouté que les utilisateurs qui ont déjà installé les applications peuvent continuer à les utiliser.

Plus tôt mercredi, le régulateur russe des médias, Roskomnadzor, a demandé à Apple d’expliquer son “restrictions discriminatoires” sur les applications appartenant à VK, ainsi que sur certaines autres applications populaires, notamment celles de Sberbank et Aeroflot. Roskomnadzor a souligné que VKontakte est considéré en Russie comme un “ressource d’information socialement significative” et, avec le client de messagerie Mail.ru, qui est également concerné, doit être préinstallé sur les appareils mobiles vendus en Russie.

VK, quant à lui, s’est engagé à continuer à développer et à prendre en charge des applications pour iOS d’Apple, mais a averti les utilisateurs d’éventuels problèmes de paiements et de notifications.

La Grande-Bretagne a annoncé sa dernière série de sanctions anti-russes le 26 septembre, la veille de la disparition de plusieurs applications appartenant à VK de l’App Store. Les restrictions ont été imposées en réponse à ce que le Royaume-Uni appelle “Des référendums fictifs illégaux en Ukraine.” Entre autres individus, les sanctions visaient 23 cadres supérieurs de Gazprombank, la banque qui détient des intérêts importants dans la VK, via les sociétés Gazprom-media et MF Technologies.

Un autre actionnaire de VK, le géant de l’assurance Sogaz, a été sanctionné par le gouvernement britannique en mars, en réponse à l’opération militaire russe en cours en Ukraine.

Les applications VK sont toujours disponibles en téléchargement sur le Play Store de Google.