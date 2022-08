Apple expédiera 1,5 million de casques AR/VR en 2023 à 2 000 $, selon un analyste

Apple continue de rester silencieux sur son casque AR / VR selon la rumeurmais le iPhone Le fabricant envisage d’expédier 1,5 million d’unités de l’appareil monté sur le visage en 2023 à un prix pouvant atteindre 2 000 dollars, selon un analyste d’Apple Ming-Chi Kuocomme indiqué plus tôt dimanche MacRumeurs.

Apple annoncera son casque lors d’un événement en janvier 2023 et que la société a déjà présenté l’appareil aux membres du conseil d’administration, a déclaré Kuo. Cela pourrait suggérer que le casque approche des dernières étapes de développement.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’entrée potentielle d’Apple sur le marché de la réalité virtuelle est un “précurseur de niche coûteux” destiné à préparer le géant de la technologie à un éventuel casque de réalité augmentée, selon Bloomberg’s Marc Gurman. Cette première incursion dans la réalité virtuelle pourrait aider les développeurs et les consommateurs dévoués à s’habituer au casque d’Apple.

Un casque Apple se heurterait à la Méta Quête 2 et de Sony PlayStation VR 2, bien qu’à un prix beaucoup plus élevé. Même dans ce cas, le casque a des attentes de vente modestes compte tenu de son prix, avec des ventes annuelles d’un peu plus de 180 000, selon Bloomberg.

Rumeurs suggèrent que le casque Apple VR aura des écrans 8K, des caméras de suivi oculaire, des caméras externes pour une expérience de réalité mixte et le processeur informatique M1 d’Apple, comme celui trouvé dans les années 2020 Macbook Air et celui de l’année dernière Macbook Pro.

