Apple exclut l’US Open Cup du film Messi n’a aucun sens

Apple n’a pas présenté l’US Open Cup dans ses récentes docu-séries Messi rencontre l’Amérique. Il a mis l’accent sur les moments forts de la victoire de Messi en Coupe des Ligues et sur son incursion dans la Major League Soccer. Cependant, il n’y a aucune mention de la plus ancienne compétition de football aux États-Unis. La décision absurde peut provenir des accords télévisés connexes. Apple n’a pas les droits sur l’US Open Cup. Ceux-ci appartenaient à CBS, tandis qu’Apple et MLS Season Pass diffusaient la Major League Soccer et la Leagues Cup.

Cette omission ignore l’histoire du football aux États-Unis. Au lieu de cela, cela a montré la nouvelle ère de changement qui s’infiltre dans tout le pays. Même si la croissance mérite d’être célébrée, l’histoire est irréplicable. Il méritait d’être mentionné pour démontrer que le football aux États-Unis va bien au-delà de la Major League Soccer.

Josh Hakala est le créateur et rédacteur en chef de La tasse, une source faisant autorité sur l’US Open Cup depuis plus de 20 ans. Il dit que cela n’a pas de sens d’exclure la Coupe de l’US Open du documentaire sur la saison inaugurale de Messi. Il a donné quelques raisons pour lesquelles l’US Open Cup devrait être incluse dans cette série.

« Si votre objectif est de vous concentrer uniquement sur Lionel Messi, alors il a mené Miami de façon spectaculaire en finale avec une incroyable performance individuelle en demi-finale devant une foule immense », a déclaré Hakala à World Soccer Talk.

« Ils ont plutôt bien joué sans Messi en finale, donc si l’accent est mis sur l’équipe, c’est un scénario important, mais si l’accent est mis sur Messi, ce serait une tournure dramatique qu’il se blesse et ne puisse pas jouer. »

Messi a contribué à la visibilité de l’US Open Cup malgré le camouflet d’Apple

Messi rencontre l’Amérique ne fait pas la promotion de l’US Open Cup, mais le tournoi a bénéficié de la présence de l’Argentin. Au contraire, cela démontre davantage une raison d’inclure la concurrence.

« Le train à la mode bien mérité qu’est Lionel Messi a attiré tellement d’attention sur le tournoi que pour certains de ces fans de football, ils l’appelleront ‘le tournoi auquel Messi joue’. »

Selon Hakala, la connaissance du tournoi était remarquablement faible parmi tant d’autres avant Messi. Des personnes, y compris des membres des médias, l’ont contacté pour obtenir des informations sur le fonctionnement de l’US Open Cup et ce qu’elle signifie.

« J’ai encore eu des gens dans les équipes de production et des commentateurs play-by-play qui me contactent pour obtenir des explications sur le fonctionnement du tournoi ou sur ses 108 ans d’histoire. Si l’US Open Cup est exclue de cette série, j’aimerais mettre cela davantage sur l’ignorance de la compétition, mais à ce stade du développement de notre nation de football, je pense qu’il doit y avoir quelqu’un dans l’équipe de production qui connaît le tournoi qui voient cela comme une omission flagrante dans l’histoire de l’Inter Miami.

Le prochain épisode de Messi rencontre l’Amérique fait ses débuts le 1er novembre sur Apple TV+. Encore une fois, l’US Open Cup ne sera pas présente. Au lieu de cela, il passe sous silence et se lance dans la campagne MLS de l’équipe.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil