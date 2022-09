Apple Event : tout dévoilé de l’iPhone 14 à l’Apple Watch 8

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’iPhone 14 a été dévoilé lors de l’événement Apple de mercredi, mais ce n’était que le début. La iPhone 14 et iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Série 8, Apple Watch Ultra, Apple Watch SE et AirPods Pro 2e génération tous ont fait leur apparition. C’était un parcelle. Tous seront disponibles en précommande au cours des prochaines semaines, et certains seront expédiés dès le 16 septembre.

Apple a annoncé la dernière version du système d’exploitation de l’iPhone, iOS 16, à la WWDC en juin, et lors de l’événement “Far Out”, nous avons vu des fonctionnalités telles que Crash Detection, le Toujours affiché et Île dynamique en action.

Vous voulez un résumé détaillé et détaillé ? Consultez notre blog en direct archivé.

Apple/Capture d’écran par Sarah Lord/CNET

Le Plus s’étend à un appareil de 6,7 pouces à partir de la version standard de 6,1 pouces. Ils ont une dissipation de la tête mise à jour, un écran HDR de 1 200 nits avec prise en charge Dolby Vision et viennent dans une nouvelle nuance de bleu en plus du reste. Ils héritent de la durée de vie de la batterie du Max.

Une nouvelle puce A15 Bionic bouscule tous les cœurs pour des performances plus rapides. Apple a mis à niveau le système de caméra avec un capteur plus grand (1,9 microns) et un décalage de capteur OIS dans la caméra principale de 12 mégapixels. Apple dit que vous obtiendrez de meilleurs résultats dans un éclairage difficile, et plus rapidement aussi. Le nouvel appareil photo TrueDepth améliore également la photographie en basse lumière et offre une mise au point plus rapide et meilleure. Apple a introduit ce qu’il appelle le Photonic Engine dans un logiciel pour un meilleur traitement des images.

Le mode Action améliore la stabilisation d’image numérique pour la vidéo et utilise tout le capteur.

Selon la rumeur, l’iPhone est passé aux eSIM – plus de cartes SIM physiques prises en charge aux États-Unis. Il prend également en charge la détection des collisions, grâce à de nouveaux capteurs, et ajoute un SOS d’urgence par satellite lorsque vous êtes hors réseau, grâce à de nouvelles antennes et à une application qui vous aide à rester connecté lorsque le satellite se déplace. Ce dernier est gratuit pendant deux ans.

L’iPhone 14 commence à 799 $ (849 £, 1 399 AU $), le Plus à 899 $ (949 £, 1 579 AU $). La précommande commence le 9 septembre, mais les 14 navires le 16 septembre et les 14 Plus le 7 octobre.