Apple Event 2024 : tout ce qui est annoncé, y compris l’iPhone 16, l’Apple Watch série 10

Les événements Apple sont généralement riches en nouveautés, et l’événement « Glowtime » de septembre 2024 a tenu ses promesses. L’événement phare du géant de la technologie a promis le nouvel iPhone 16, l’Apple Watch Series 10 et bien plus encore.

Il y a presque trop de choses à suivre quand il s’agit de ces grands événements. Mais nous avons tout prévu.

Voici tout ce qu’Apple a annoncé et ce que vous devez savoir, ainsi que des liens vers une couverture approfondie de l’équipe Mashable.

Apple Watch Series 10 : spécifications et prix dévoilés

Le géant de la technologie a annoncé la dernière édition de sa populaire montre connectée, tout en ajoutant des coloris noir et or rose. Apple a déclaré que la série 10 était nettement plus légère et plus fine sans sacrifier les performances. Elle dispose également apparemment d’un meilleur haut-parleur pour tout malade qui écoute de la musique via son Apple Watch.





Elizabeth de Luna de Mashable a couvert en profondeur les fonctionnalités de la nouvelle montre.

L’Apple Watch se dote d’une fonction pour l’apnée du sommeil

De nombreuses personnes souffrent d’apnée du sommeil sans le savoir. Chase DiBenedetto de Mashable nous dévoile les détails de la nouvelle fonctionnalité de l’Apple Watch qui permettra aux utilisateurs de savoir s’ils souffrent d’apnée du sommeil.

Apple Watch Ultra 2… prend une nouvelle couleur

Il y a eu une mise à jour de l’Apple Watch Ultra mais pas une montre entièrement nouvelle. Au lieu de cela, nous avons eu une variante noire satinée de l’EHT Ultra 2, qui avait l’air cool mais, vous savez, c’était la même montre.

Elena Cavender de Mashable nous raconte toute l’histoire.

Les AirPods bénéficient de nombreuses mises à jour

Apple a annoncé les AirPods 4, l’un comme produit d’entrée de gamme et l’autre avec suppression active du bruit. Apple a déclaré que les AirPods 4 sont plus confortables et, comme on pouvait s’y attendre, ont un son amélioré – ils devraient, par exemple, être plus efficaces pour supprimer le bruit de fond.

Apple a également annoncé que les AirPods Pro 2 bénéficieraient de nouvelles fonctionnalités de protection contre le bruit et une fonctionnalité qui leur permet de devenir une aide auditive. Les AirPods Max n’ont reçu aucune mise à jour au-delà de nouvelles couleurs.

Matt Binder de Mashable a tous les détails sur l’actualité des AirPods lors de l’événement d’Apple de lundi.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont là

Comme prévu, nous avons reçu l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus lors de l’événement « Glowtime » d’Apple lundi.

Il y a quelques mises à jour importantes, notamment de nouvelles couleurs, une luminosité accrue, des développements en matière d’IA et le bouton « action » personnalisable que nous avons vu pour la première fois sur l’iPhone 15 Pro.

Alex Perry de Mashable donne tous les détails sur les nouveaux iPhones.

Un iPhone rose

Apple a mis un terme à ce qui était devenu une quête quelque peu chimérique pour certains sur Mashable en introduisant un iPhone rose. L’iPhone 16 standard est désormais disponible dans une couleur rose vif, comme l’a écrit Chase DiBenedetto de Mashable.

L’iPhone 16 bénéficie gratuitement d’Apple Intelligence

Apple a annoncé que l’iPhone 16 bénéficierait de sa suite d’outils d’IA, présentée pour la première fois à la WWDC 2024. Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, vous pourrez faire des choses comme créer de nouveaux emojis, obtenir des résumés de vos e-mails générés par l’IA ou utiliser l’IA pour rédiger de meilleurs messages Slack. Cecily Mauran de Mashable nous donne les détails.

Un nouveau bouton de contrôle de la caméra

Apple a annoncé un nouveau bouton qui promet de rendre la photographie plus intuitive. Comme l’a écrit Chance Townsend de Mashable, un appui permet d’activer l’autofocus, tandis qu’une pression forte permet de prendre une photo. Il dispose également de nombreuses autres fonctionnalités destinées à aider les utilisateurs à prendre de meilleures photos et vidéos.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Comme prévu, Apple a annoncé les mises à jour de ses téléphones haut de gamme. Ces derniers promettaient des écrans plus grands, une plus grande autonomie de batterie et des performances améliorées de l’appareil photo.

Stan Schroeder de Mashable nous livre toute l’histoire des téléphones haut de gamme d’Apple.

Le câble Lightning est mort

Apple n’en a pas fait grand bruit, mais comme l’a écrit Alex Perry de Mashable, le câble Lightning est mort. Tous les appareils présents à l’événement lundi utilisaient un port de charge USB-C, complétant ainsi le processus d’alignement de l’entreprise sur les réglementations de l’Union européenne. Néanmoins, c’est un énorme avantage qu’un seul câble puisse désormais charger presque tous vos appareils.

Cette histoire est en cours de développement et sera mise à jour…

Mashable est actuellement présent à Cupertino pour l’événement Apple « Glowtime » du 9 septembre. Découvrez notre blog en direct pour suivre toutes les actualités iPhone 16 (et plus) avant, pendant et après l’événement.