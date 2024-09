Apple Event 2024 : iPhone 16, Apple Intelligence et toutes les autres révélations attendues de « Glowtime »

Comme toujours, des rumeurs supplémentaires ont fait leur apparition dans les jours précédant l’événement. Parmi les plus intéressantes de ces dernières années (toutes liées à l’Apple Watch) : la surveillance de la pression artérielle de l’Apple Watch Series 10 ne sera pas disponible sur la Watch Ultra 2, et les fonctionnalités Apple Intelligence pour la Watch sont limitées, bien qu’elles soient intégrées dans un fonctionnalité de style coach de fitness du futur. Les deux modèles seraient dotés de cette fonction d’apnée du sommeil, bien qu’elle ne sera probablement pas disponible au lancement.

Apple dévoilera l’iPhone 16 lors de son 9 septembre L’événement « It’s Glowtime » est une certitude. Mais Apple ne nous invite pas à traverser le pays pour acheter un seul produit, et encore moins à réserver une chambre d’hôtel le jour de l’ouverture des 49ers. Au-delà du football, le timing de l’événement annuel est important, car c’est une dernière occasion majeure d’annoncer un tas de matériel avant les vacances.

Le livestream démarre le Lundi à 10h00 PT. Les invitations ont été lancées la semaine dernière avec le slogan « Glowtime » et une palette de couleurs assortie. Apple aime parsemer ces graphiques de petits indices, et celui-ci semble plus pertinent que la plupart.

Apple Intelligence et Siri

En juin dernier, à la WWDC, Apple a enfin dévoilé son approche de l’IA générative. L’offre est une approche très Apple, jusqu’au nom — Apple Intelligence — qui reprend avec bonheur le sigle familier de l’IA. La méthode du « petit modèle » est emblématique de l’entreprise dans le sens où elle est formée sur des données limitées pertinentes pour améliorer l’expérience utilisateur.

C’est une différence marquée par rapport à des modèles de « boîte noire » beaucoup plus vastes comme ceux d’OpenAI et de Gemini de Google. L’efficacité de cette approche reste à démontrer, en attendant la diffusion plus large d’Apple Intelligence. Il s’agira presque certainement d’un travail en cours, comme c’est le cas, en fin de compte, de toute IA générative.

La réponse à la question de savoir comment tout cela est lié à « Glowtime » se trouve dans Siri. En juin, Apple a annoncé une mise à jour bien nécessaire pour l’assistant intelligent d’origine. En plus des modèles d’IA génératifs et d’une meilleure intégration des applications, la société a révélé une interface mise à jour. Le cercle coloré familier de Siri a été remplacé par une bordure lumineuse qui entoure l’écran lorsque Siri écoute/traite des informations.

Parmi tous les iPhone jamais lancés, deux modèles pourront utiliser Apple Intelligence : l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Selon la société, cela est dû aux limitations des puces plus anciennes. Étant donné que les modèles d’iPhone 15 non Pro utilisent en réalité le chipset de l’iPhone 14 Pro, Apple peut affirmer de manière crédible qu’une seule de ses puces jusqu’à présent a été conçue avec Apple Intelligence à l’esprit. Vous pouvez décider par vous-même si vous pensez que l’exclusion de l’iPhone 15 est entièrement une question de matériel.

Dans ce contexte, l’événement est l’occasion idéale d’annoncer qu’Apple Intelligence sera disponible sur toute la nouvelle gamme d’iPhone. Mais Mark Gurman de Bloomberg prévient que les retards d’Apple Intelligence pourraient affecter les résultats financiers de l’iPhone 16.

iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max

Crédits image : Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Nous nous dirigeons vers la promesse d’un véritable écran bord à bord millimètre par millimètre. Selon une fuite récente, l’iPhone 16 Pro Max pourrait bénéficier d’un écran encore plus grand, grâce à des bordures plus petites, passant de 1,5 mm à 1,4 mm. Alors, que représentent quelques fractions de millimètre entre amis ? Beaucoup quand on parle d’une taille totale inférieure à 2 mm, s’avère-t-il.

Selon certaines informations, cela permettrait de faire passer la taille de l’écran du Pro Max de 6,69 à 6,86 pouces, sans augmenter l’encombrement global de l’appareil de manière excessive. L’iPhone 15 Pro Max est déjà un gros téléphone. L’iPhone 16 Pro, quant à lui, devrait passer de 6,12 à 6,27 pouces.

Les améliorations apportées à l’appareil photo sont une évidence pour les mises à jour annuelles. La plus intéressante du lot est une nouvelle lentille en verre moulé qui est plus fin et plus léger, tout en augmentant considérablement les capacités de zoom optique. Les capacités de zoom optique méritent d’être prises en compte, car elles ne souffrent pas des mêmes problèmes de dégradation de l’image que leur homologue numérique.

Fuite modèles factices Les premières images de l’année nous donnent une idée générale du design de chaque modèle. Le plus notable sur les 16 et 16 Plus est le passage d’une configuration de caméra diagonale à une configuration verticale. Les modèles, qui sont conçus pour que les tiers puissent avoir une longueur d’avance sur les accessoires, présentent l’ajout d’un nouveau bouton « Capture » sur toute la ligne. La nouvelle fonctionnalité est conçue pour fournir un accès rapide aux différentes fonctionnalités de l’appareil photo.

Le changement le plus bienvenu, cependant, est peut-être des batteries plus grossesLes améliorations apportées à l’écran et à l’appareil photo sont toutes bonnes, mais l’autonomie de la batterie reste problématique. Ce rapport particulier pourrait être plus étayé, alors prenez-le avec encore plus de prudence que d’habitude. rapportsquant à eux, ont souligné qu’Apple rendait le remplacement des batteries plus accessible aux utilisateurs. Étant donné que l’entreprise a commencé à proposer des options de réparation à domicile à mesure que de plus en plus de gouvernements et de localités adoptent des lois sur le droit à la réparation, celle-ci est certainement en ligne avec la réalité.

Les modèles Pro sont également devrait gagner Wi-Fi 7, ce qui serait une aubaine pour la dernière norme sans fil.

Apple Watch Série 10/Ultra 3

Crédits image : Pomme

Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, l’Apple Watch fête ses 10 ans cette année. On grandit si vite. Apple a fait sensation avec l’iPhone X, il est donc logique qu’elle ait prévu quelque chose de similaire pour l’Apple Watch Series 10 (Series X ?). Les rumeurs antérieures évoquant une refonte importante se sont refroidies ces derniers mois, laissant la place à un design familier avec un écran plus grand, passant à des modèles de 45 mm et 49 mm. La nouvelle montre devrait également être plus fine que sa prédécesseure, ce qui est particulièrement important lorsqu’on parle d’une montre.

Comme l’iPhone 16, les Apple Watch Series 10 et Ultra 3 devraient recevoir un nouveau processeur – le S10, imagine-t-on. Cela pourrait signifier que des fonctionnalités d’IA supplémentaires ne sont pas loin. Un moniteur de glucose est l’ajout le plus excitant dont on parle. La détection de l’apnée du sommeil est également évoquée pour l’appareil, mais comme Notes de BloombergLes problèmes juridiques d’Apple avec Masimo pourraient bien faire échouer cette fonctionnalité.

Une mise à jour tant attendue de l’Apple Watch SE à petit budget avec un corps en plastique pourrait également apparaître.

AirPods 4

Crédits image : Pomme

Reste avec moi sur celui-ciApple annoncerait deux versions des AirPods 4. Le modèle le moins cher remplacera les AirPods 2, toujours disponibles, et la version plus haut de gamme remplacera les AirPods 3. Vous me suivez toujours ? Le modèle le plus haut de gamme devrait brouiller la frontière entre lui et les AirPods Pro, en ajoutant les fonctionnalités de suppression active du bruit et de recherche. Tous les modèles devraient également abandonner le Lightning pour l’USB-C, car l’entreprise fait évoluer ses produits pour se conformer aux mandats de l’UE.

Alors, comment Apple va-t-il maintenir une ligne claire entre les pods de milieu de gamme et les pods Pro ? Nous devrons attendre la réponse à cette question, car nous n’attendons pas de nouveaux AirPods Pro. Nous pouvons cependant, enfin procurez-vous les AirPods Max 2 supra-auriculaires, quatre ans après l’original.

Nouveaux Mac

Crédits image : Chauffage Brian

Celui-ci est un grand peut-être. Reportages récents Selon certaines informations, Apple devrait attendre novembre pour annoncer les Mac M4. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement dictent le calendrier de sortie des Mac depuis la pandémie. Une grande version sans USB-A du Mac Mini devrait arriver avant la fin de l’année, ainsi qu’un nouvel iMac et un MacBook Pro.

Briller avec le courant

Crédits image : Pomme

Voici ce que nous pouvons dire avec certitude : l’événement Glowtime d’Apple est prévu pour le lundi 9 septembre à 10 heures (heure du Pacifique). Comme toujours, nous serons là pour vous le faire découvrir en direct.

Mis à jour avec des informations supplémentaires le 9 septembre.