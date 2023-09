Apple Event 2023 : constructions d’anticipation pour l’iPhone 15 et au-delà

L’événement Wonderlust d’Apple approche à grands pas. Il aura lieu au Steve Jobs Theatre le mardi 12 septembre et diffuser en ligne. Nous nous attendons à voir les prochains iPhone et Apple Watches annoncés. L’événement iPhone annuel d’automne est devenu un point de contact culturel annonçant la fin de l’été, à la hauteur des épices de citrouille.

Pendant des mois, un flux apparemment incessant de Rumeurs sur l’iPhone 15 ont circulé en ligne. Certains font allusion à une série de mises à niveau assez simples d’une année sur l’autre, tandis que d’autres évoquent la possibilité d’un modèle Pro plus grand et renommé appelé le iPhone 15 Ultra. Alors que l’anticipation grandit, voici tout ce que vous pouvez attendre de l’événement d’automne d’Apple.

Envie d’errer ou d’émerveillement ?

L’invitation à l’événement est typiquement énigmatique, montrant un logo Apple composé de minuscules particules ressemblant à de la poussière. Le logo comporte des rainures sculptées, un peu comme les formes que l’on voit sur les dunes de sable balayées par le vent.

Le slogan « Wonderlust » est bien sûr un jeu de mots. l’envie de voyager, ce qui signifie un fort désir ou une impulsion vers l’errance. L’envie d’émerveillement signifie-t-elle un fort désir ou une impulsion à s’interroger ? Comme tout le monde, nous essayons de lire quelque chose dans l’invitation et nous nous demandons ce que cela a à voir avec les prochaines annonces d’Apple. Les découpes rainurées du logo pourraient-elles faire référence à un design d’iPhone moins carré ? Les particules pourraient-elles faire référence à des caméras améliorées capables de capturer plus de détails ? Les couleurs – nuances métalliques de gris, bleu et même or – pourraient-elles faire référence aux couleurs du nouvel iPhone ou de l’Apple Watch ?

Ou est-ce simplement qu’Apple reconnaît la nature éphémère de l’existence ? Aucune idée. Mais je m’attends à ce que l’iPhone 15 Pro soit la tête d’affiche.

Regarde ça: À quoi s’attendre lors de l’événement Apple du 12 septembre 08:02

Les iPhone 15 et 15 Plus

Comme pour la série iPhone 14, il y aura probablement quatre modèles dans la nouvelle gamme d’iPhone : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a un solide bilan en matière de couverture des fuites Apple, les iPhone 15 et 15 Plus seront essentiellement un iPhone 14 Pro reconditionné sans téléobjectif ni boîtier en acier inoxydable.

Les nouveaux téléphones hériteraient d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et de la puce A16 des 14 Pro. À l’extérieur, les deux téléphones échangeront leurs encoches d’affichage contre la découpe Dynamic Island qui a également fait ses débuts sur les 14 Pro et 14 Pro Max.

Apple a ramené le modèle Plus pour la série iPhone 14 de l’année dernière. Il a remplacé la place précédemment réservée au modèle iPhone Mini. James Martin/CNET

Malgré l’ajout du Dynamic Island, ne vous attendez pas à d’autres changements à l’écran. Analyste d’affichage Ross Young dit dans un article de septembre 2022 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il ne s’attend pas à ce que les modèles d’iPhone 15 de base obtiennent un taux de rafraîchissement élevé comme les iPhones Pro d’Apple.

Et selon un mois de mai rapport Selon ChargerLab, un site Web spécialisé dans la batterie et la charge avec un historique constant de rumeurs, les quatre modèles d’iPhone 15 prendront en charge la charge sans fil de 15 watts en utilisant la norme ouverte Qi2 annoncée plus tôt cette année. Si cela s’avère vrai, cela pourrait signifier que l’iPhone 15 ouvrirait un tout nouveau monde d’appareils de chargement sans fil qui n’ont pas nécessairement besoin d’accessoires Apple MagSafe sous licence.

Mais le plus grand changement attendu pour les quatre iPhones sera l’abandon du connecteur Lightning. Probablement sous la pression de l’Union européenne, qui a adopté une législation adoptant l’USB-C comme norme de charge commune, la série iPhone 15 disposera d’un port USB-C au lieu d’un port Lighting. La dernière fois qu’Apple a changé le port d’alimentation de l’iPhone, c’était en 2012, lorsqu’il a lancé le port Lighting sur l’iPhone 5, ce qui a sonné le glas du large connecteur iPod à 30 broches qui était auparavant utilisé.

La manière exacte dont Apple va gérer cela est un peu floue, par exemple si l’USB-C sera présent sur tous les nouveaux iPhones dans le monde ou uniquement dans l’UE. Mais il est fort probable que tous les nouveaux modèles d’iPhone soient vendus avec un port USB-C dans un avenir proche.

Les objectifs de l’iPhone 14 Pro Max ressortent un peu. Apple pourrait placer son prochain téléobjectif à l’intérieur du corps de l’iPhone 15 Pro Max via un ensemble périscope. James Martin/CNET

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

De tout ce qu’Apple s’attend à annoncer, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient connaître les changements les plus importants. Selon Selon Gurman de Bloomberg, l’acier inoxydable a disparu et le cadre du modèle Pro sera en titane. Le changement de matériaux pourrait contribuer à réduire le poids total de chaque téléphone, qui est lourd même sans étui.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max recevront probablement une nouvelle puce appelée A17 dotée d’un très petit processeur de 3 nanomètres, le plus petit silicium d’Apple à ce jour. À l’avant, les deux téléphones auront probablement des cadres d’écran plus fins.

Un gros plan de la bosse de l’appareil photo du Sony Xperia 1 V. L’objectif inférieur est en fait un miroir qui permet à l’objectif périscope monté horizontalement dans le corps de prendre des photos. John Kim/CNET

Le plus grand changement des modèles Pro sera le port USB-C, qui, en rupture avec les 15 et 15 Plus habituels, pourrait prendre en charge des vitesses de données plus rapides pour des choses comme le transfert de fichiers et de fichiers vidéo ProRes.

L’iPhone 15 Pro Max pourrait recevoir un nouveau téléobjectif optique 6x. Ming-Chi Kuo, un analyste Apple réputé chez TF International Securities, prédit l’iPhone 15 Pro Max aura un objectif périscope monté horizontalement et une unité de caméra à l’intérieur du corps du téléphone, similaires à ceux du Pixel 7 Pro, du Galaxy S23 Ultra et du Sony Xperia 1 V.

Doubler le zoom optique natif de 3x à 6x devrait vous permettre de capturer des photos agrandies avec de meilleurs détails, une meilleure résolution et une meilleure plage dynamique par rapport au zoom numérique 6x sur un iPhone 14 Pro actuel.

Le HTC U12 n’avait pas de bouton physique. Au lieu de cela, il y avait des boutons là où se trouvaient normalement les boutons qui étaient sensibles au toucher. Selon certaines rumeurs, Apple ferait de même sur ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Josh Miller/CNET

Le rapport de Kuo fait également allusion aux deux modèles Pro dotés de boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs, ce qui les différencierait davantage des 15 et 15 Plus classiques. Les boutons ne seraient pas mécaniques et s’apparenteraient davantage à la zone tactile qui a fait ses débuts sur l’iPhone 7 et agit comme un « bouton d’accueil » grâce à un retour haptique astucieux. En 2018, le HTC U12 avait des boutons à semi-conducteurs au lieu de boutons mécaniques ; cependant, l’expérience de leur utilisation n’a pas été formidable.

Quelques rumeurs circulent même si elles sont un peu datées ou improbables. La première est que l’iPhone 15 Pro Max pourrait être rebaptisé iPhone 15 Ultra. Gurman de Bloomberg mentionné cette possibilité il y a près d’un an, mais cela doit être pris avec précaution puisque plus récemment, Gurman n’en a pas parlé.

Une autre rumeur en direct vient de MacRumors, qui a trouvé code dans une version bêta d’iOS 17 qui décrit la fonctionnalité d’un bouton d’action comme celui de l’Apple Watch Ultra. Un tel ajout matériel serait une première pour Apple, et le bouton d’action de l’iPhone serait destiné à des tâches plus orientées vers le téléphone, comme les raccourcis ou le déclenchement de l’obturateur de l’appareil photo. Il faudra attendre le 12 pour le savoir.

Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra (à gauche) contre Apple Watch Series 8 de 41 mm. Lexy Savvides/CNET

Dans une mise à jour moins ambitieuse, il semble que la prochaine Apple Watch standard sera probablement une itération relativement modeste d’une année sur l’autre de l’Apple Watch Series 8. La série 9 pourrait avoir une nouvelle couleur. Comme signalé par MacRumors, basé sur une poste par l’utilisateur X/Twitter ShrimpApplePro, l’Apple Watch Series 9 pourrait être disponible dans une nouvelle couleur rose.

La série 9 sera probablement alimentée par une nouvelle puce S9, que Gurman de Bloomberg a publié sur son site Web. Allumer Chaîne Discord en mai, décrite comme apportant des améliorations en termes de performances et d’efficacité. C’est une autre façon de dire que la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure.

L’Apple Watch Ultra pourrait voir une version de deuxième génération. La montre robuste a fait ses débuts l’année dernière, et une nouvelle version pourrait apporter une puce plus rapide et être proposée dans une finition en titane noir, selon un article X/Twitter. poste par ShrimpApplePro. Une version noire de l’Ultra pourrait être superbe !

Très bien, parlons de tout le reste.

Pot-pourri et wrap-up

Le Vision Pro fera-t-il une apparition à l’événement Apple du 12 septembre ? John Kim/CNET

Le boîtier des AirPods pourrait voir une nouvelle version avec un connecteur USB-C. iOS 17 et WatchOS 10 obtiendront probablement une date de sortie officielle. Et je ne peux pas imaginer qu’Apple raterait une occasion de mettre tout le monde au courant de son casque Vision Pro annoncé en juin à la WWDC.

Évidemment, jusqu’à ce que Tim Cook et son équipe montent sur la scène du Steve Jobs Theatre et fassent leurs annonces, nous ne saurons rien avec certitude.

Regarde ça: Attendez-vous à de grands changements dans l’iPhone 15 – y compris le prix 05:18