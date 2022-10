Apple étendra la prise en charge de la 5G sur iPhone à l’Inde à partir de décembre 2022

Apple a confirmé que la prise en charge de la 5G sera activée via une mise à jour logicielle sur les modèles d’iPhone compatibles en Inde à partir de décembre 2022, dès que la validation et les tests du réseau seront terminés, apportant une connectivité réseau 5G aux utilisateurs après le début du déploiement du service cellulaire de cinquième génération plus tôt. ce mois-ci dans tout le pays.

La 5G devrait être disponible pour 75% de la population indienne d’ici la fin de 2022, avec des villes comme Delhi, Gurugram, Bengaluru, Kolkata, Chandigarh, Jamnagar, Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Pune et Gandhi Nagar recevant toutes support pour le service avant la fin de l’année, tel que rapporté par 91Mobiles.

Parler avec L’express indienApple a confirmé que les utilisateurs d’iPhone en Inde recevront une mise à jour logicielle en décembre pour activer la prise en charge de la 5G.

Nous travaillons avec nos partenaires opérateurs en Inde pour offrir la meilleure expérience 5G aux utilisateurs d’iPhone dès que la validation du réseau et les tests de qualité et de performance seront terminés, a déclaré Apple dans un communiqué. La 5G sera activée via une mise à jour logicielle et commencera à être déployée auprès des utilisateurs d’iPhone en décembre.

Apple n’a pas encore confirmé si les utilisateurs indiens recevront une prise en charge du spectre sous-6 GHz ou mmWave 5G.

