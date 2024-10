16 octobre 2024

MISE À JOUR

Apple étend ses outils pour aider les entreprises à communiquer avec leurs clients

Avec Apple Business Connect, les entreprises de toutes tailles, qu’elles disposent ou non d’un emplacement physique, peuvent créer une marque qui apparaîtra à plus d’un milliard d’utilisateurs Apple.

Pour la première fois, les entreprises de toutes tailles dans le monde, même celles qui ne sont pas présentes physiquement, peuvent gérer la façon dont elles apparaissent auprès de plus d’un milliard d’utilisateurs Apple grâce à Apple Business Connect. Toute entreprise vérifiée peut désormais créer une présence cohérente de marque et de localisation sur les applications que les clients utilisent quotidiennement, notamment Apple Maps, Wallet et Mail.

« Nous sommes ravis d’offrir à toutes les entreprises, y compris celles qui ne disposent pas d’emplacement physique, la possibilité de créer une marque qui apparaît dans les applications Apple que plus d’un milliard de personnes utilisent chaque jour », a déclaré David Dorn, directeur principal des logiciels Internet et des logiciels Internet d’Apple. Produit de services. « Nous avons conçu Business Connect pour permettre aux entreprises de présenter les informations les meilleures et les plus précises aux utilisateurs Apple. Avec les mises à jour d’aujourd’hui, nous aidons encore plus d’entreprises à atteindre leurs clients, à instaurer la confiance et à se développer.

Des outils pour aider chaque entreprise à se développer

Depuis l’année dernière, les entreprises peuvent revendiquer et gérer leurs marque-places via Business Connect, notamment en ajoutant et en mettant à jour des photos et des logos ; inviter les clients à prendre des mesures comme commander de la nourriture ou faire une réservation directement à partir du marque-place ; et présenter aux clients des promotions spéciales.

Désormais, toutes les entreprises, y compris celles qui fournissent un service ou opèrent entièrement en ligne ou sans emplacement physique, peuvent s’inscrire à Business Connect pour créer une identité visuelle de marque, facilitant ainsi la connexion avec les clients et l’instauration de la confiance.

Nouvelles fonctionnalités de Business Connect

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de Business Connect, les entreprises peuvent s’inscrire pour afficher leur marque dans les applications Mail et Téléphone, et personnaliser leur logo dans Tap to Pay sur iPhone.

Avec Branded Mail, les entreprises peuvent afficher leur nom de marque et leur logo dans les e-mails adressés aux clients, afin que leurs e-mails se démarquent dans l’application Mail et soient plus facilement reconnaissables. Les entreprises peuvent s’inscrire à Branded Mail dès aujourd’hui et leur logo commencera à apparaître auprès des clients plus tard cette année.

De plus, les entreprises peuvent désormais choisir d’afficher leur logo, plutôt qu’une icône de catégorie, lorsqu’elles acceptent des paiements via Tap to Pay sur iPhone, afin que les clients sachent qu’ils effectuent un paiement auprès d’une entreprise fiable et vérifiée.

L’année prochaine, les entreprises pourront également s’inscrire au Business Caller ID. Leur nom, leur logo et leur service apparaissent sur l’écran des appels entrants lorsqu’ils contactent des clients, aidant ainsi à distinguer les entreprises vérifiées des appelants indésirables et autres contacts indésirables.

Comment s’inscrire

Les propriétaires d’entreprises virtuelles, en ligne et de services peuvent désormais utiliser leur compte Apple existant – ou créer un nouveau compte Apple – pour s’inscrire à Business Connect sur le site Web en libre-service à partir de n’importe quel téléphone portable, tablette, ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Une fois qu’une entreprise s’est inscrite, elle peut commencer à personnaliser sa marque gratuitement. Les entreprises peuvent également gérer leur présence géographique à grande échelle via des agences de gestion de référencement telles que DAC Group, Rio SEO, SOCi, Uberall et Yext.

Pour toute demande de renseignements sur Business Connect, les entreprises peuvent se référer au guide d’utilisation ou enregistrez un ticket avec Prise en charge de Business Connect.

