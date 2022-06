Apple étend ses ambitions fintech dans iOS 16

Apple se transforme en une entreprise fintech.

La société a annoncé lundi plusieurs nouvelles fonctionnalités pour l’application Wallet de l’iPhone lors de sa conférence des développeurs qui concurrencent directement les produits d’autres sociétés de technologie financière telles qu’Affirm et PayPal. Le plus important : un service d’achat immédiat, de paiement ultérieur appelé Apple Pay Later. Cette annonce a fait chuter les actions d’Affirm de plus de 5 % lundi, et elles ont baissé de 4 % supplémentaires mardi matin.

Apple lancera également un nouveau système de paiement plus tard ce mois-ci qui vous permettra de payer quelqu’un en mettant votre iPhone en contact avec le sien. C’est un concurrent direct de Block’s Square. Et Wallet dans iOS 16 vous permettra de suivre les commandes en ligne que vous achetez via Apple Pay.

Tout cela pointe vers l’un des coins les plus intéressants de l’écosystème Apple – une suite croissante de produits financiers au sein de l’application Wallet. Beaucoup de ces fonctionnalités ne sont pas conçues pour rapporter directement de l’argent à Apple, mais elles rendent Apple Pay plus attrayant pour les personnes qui ne l’ont pas encore essayé. (Apple prend un infime pourcentage de chaque transaction Apple Pay, donc plus il y a de personnes qui l’utilisent, mieux c’est pour Apple.) Comme la plupart des nouvelles fonctionnalités majeures d’iOS, c’est aussi un autre mécanisme pour garder les clients enfermés dans l’écosystème d’Apple et passer à un nouveau iPhone lorsqu’ils sont prêts.

Mais les nouvelles fonctionnalités du portefeuille d’Apple arrivent également à un moment de grande incertitude économique. L’inflation est toujours déchaînée. Les prix de l’essence continuent d’atteindre des niveaux record. Et il y a beaucoup de craintes très réelles concernant une récession à venir. Il pourrait être difficile pour Apple de lancer un nouveau produit conçu pour inciter les gens à acheter plus de choses si ces tendances persistent tout au long de l’année.

Les nouveaux rivaux d’Apple dans l’espace acheter maintenant, payer plus tard ont connu des difficultés ces derniers mois alors que les dépenses de consommation passent des biens aux services. D’autres sociétés de technologie financière et de cryptographie telles que Robinhood, PayPal et Coinbase ont également connu des difficultés cette année.

Apple a une vision à plus long terme pour Wallet. Alors que la société révélait les dernières fonctionnalités lundi, les dirigeants ont déclaré que l’objectif ultime était que l’application Digital Wallet remplace tout ce qui se trouve dans votre portefeuille physique.

Mais les choses évoluent lentement dans certains domaines, comme la fonctionnalité de l’année dernière qui vous permet d’ajouter votre permis de conduire, qui n’est disponible que dans quelques États aux États-Unis, et avec quelques autres attendus bientôt. Même dans ce cas, vous ne pouvez utiliser l’ID qu’aux points de contrôle de la TSA dans un aéroport de Phoenix. Les constructeurs automobiles ont également tardé à adopter la fonctionnalité iOS qui vous permet de stocker une version numérique de votre clé de voiture sur votre téléphone.

Pourtant, Apple m’a dit hier qu’il y avait peu d’inquiétude quant à cette lente adoption. L’espoir est que la demande des consommateurs pousse les tiers à adopter la technologie.

Du côté de la fintech, cependant, Apple construit une base pour donner un coup de pouce à son activité de paiement en superposant plus de fonctions dans Apply Pay et Wallet au-delà de la simple utilisation de votre iPhone, au lieu de votre carte de crédit, pour payer des choses. Et en raison de l’échelle d’Apple avec plus d’un milliard d’appareils utilisés, beaucoup plus de personnes sont sur le point d’être exposées à ces produits.