Apple étend l’initiative d’équité raciale et de justice au Royaume-Uni avec le partenariat du Southbank Centre

Apple et le plus grand centre artistique du Royaume-Uni, le Southbank Centre, ont annoncé un partenariat pour étendre l’initiative mondiale d’équité raciale et de justice (REJI) d’Apple au Royaume-Uni, fournissant des outils et des ressources pour soutenir les talents noirs émergents et les aspirants créatifs du pays.

Comme expliqué par le Southbank Centrele partenariat, qui sera lancé plus tard cet automne, comporte deux éléments clés, notamment “un programme intensif de formation et de développement dirigé par l’industrie pour aider à surmonter et à éliminer les obstacles structurels auxquels les créatifs noirs sont souvent confrontés dans les industries créatives” et une collaboration avec les écoles locales. pour « susciter une passion pour la créativité parmi la prochaine génération de talents, en offrant une expérience puissante aux participants dès le début de leur parcours créatif ».

“Dans le cadre de notre travail pour relever les défis de l’équité et de la justice raciales, nous sommes ravis de nous associer au Southbank Centre pour accroître la représentation dans les arts”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, sur Twitter. “C’est un programme merveilleux conçu pour libérer le plein potentiel créatif des gens, et nous sommes ravis d’en faire partie.”

Dans le cadre de notre travail visant à relever les défis en matière d’équité et de justice raciales, nous sommes ravis de nous associer au Southbank Centre pour accroître la représentation dans les arts. Il s’agit d’un programme merveilleux conçu pour libérer le plein potentiel créatif des gens, et nous sommes ravis d’en faire partie. https://t.co/FKAbGmaCRK – Tim Cook (@tim_cook) 26 septembre 2022

La relation d’Apple avec le Southbank Centre a commencé à l’été 2022 avec le soutien du programme d’accélération Photo-Fantastic du Southbank Centre pour les aspirants créateurs d’images. Quinze photographes noirs émergents basés à Londres ont participé et leur travail a été exposé au Southbank Centre tout au long du mois de septembre.

Dimanche, le PDG d’Apple, Tim Cook, a été aperçu à Londres à Apple Covent Gardenoù il a été vu en train de prendre des photos avec le personnel en tant que Deirdre O’Brien, responsable de Retail + People d’Apple, a également été vu à Apple White City.