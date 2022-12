Apple étend les prix des applications

La hausse de l’inflation dans le monde a poussé Apple et les développeurs à être plus flexibles dans ce qu’ils facturent aux clients. La société continue également de faire face à une réaction violente de la part des développeurs, des régulateurs et des législateurs du monde entier concernant ses politiques sur l’App Store. L’App Store est la seule passerelle permettant à des milliers d’applications d’atteindre les utilisateurs d’iPhone, faisant d’Apple un arbitre de la distribution de logiciels.

Les nouveaux prix iront de 29 cents à 10 000 dollars, une rupture par rapport à la fourchette précédente de 99 cents à 999,99 dollars, a déclaré Apple. Les prix seront déployés pour les applications d’abonnement cette semaine et seront disponibles pour d’autres applications l’année prochaine.

Le plafond de 10 000 $ pourrait être un signe qu’Apple anticipe des offres plus chères, a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies. Apple développe un casque de réalité virtuelle et augmentée qui mélange le monde numérique avec le monde réel, et Mme Milanesi a déclaré que les jeux vidéo et les options de divertissement sur ce nouvel appareil pourraient coûter plus cher.

“Je ne sais pas si les sièges au bord du terrain pour un match de basket sur un casque coûteront plus cher qu’un vrai match ou non, mais ils pourraient”, a-t-elle déclaré.

L’ajustement des prix pays par pays et la gestion des taux de change seront facilités, a déclaré Apple. Certains développeurs d’applications fixent un prix d’abonnement pour le monde et se concentrent sur les marchés développés tels que les États-Unis, l’Europe et le Japon. Mais Matt Ronge, fondateur d’Astropad, une application qui transforme l’iPad en tablette graphique, a déclaré que la flexibilité accrue d’Apple pourrait lui permettre de se développer sur de nouveaux marchés.

“Si vous pouvez facturer un prix plus raisonnable en Inde, cela pourrait ouvrir certaines possibilités”, a déclaré M. Ronge. “Chaque fois qu’ils l’ouvrent de quelque manière que ce soit, je suis fan.”