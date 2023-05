Apple étend le support Tap to Pay sur iPhone à l’Australie

Apple a aujourd’hui étendu l’arabilité de Tap to Pay sur iPhone, une fonctionnalité qui transforme théoriquement l’iPhone en un terminal de paiement, les entreprises pouvant accepter Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques par une simple pression sur leur iPhone. , aux utilisateurs en Australie, faisant la deuxième expansion internationale du service.

Apple a annoncé sa nouvelle fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone en février de l’année dernière. La fonctionnalité a été déployée auprès des utilisateurs de Taïwan le mois dernieret Apple a maintenant étendu la disponibilité de l’outil aux utilisateurs en Australie, permettant aux entreprises d’accepter en toute sécurité les paiements sans contact, en utilisant uniquement un iPhone et une application iOS compatible avec un partenaire.

Les marchands peuvent activer le Tap to Pay sur iPhone via une application iOS compatible sur un iPhone Xs ou un appareil ultérieur exécutant iOS 16.4 ou ultérieur. Une fois activé, les commerçants inviteront simplement les clients à tenir leur iPhone ou Apple Watch pour payer avec Apple Pay, leur carte de crédit ou de débit sans contact ou tout autre portefeuille numérique à proximité de l’iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité à l’aide de la technologie NFC. Tap to Pay sur iPhone prend également en charge la saisie du code PIN, qui comprend des options d’accessibilité.

« L’Australie est une nation d’entrepreneurs et d’innovateurs, et les petites et moyennes entreprises sont au cœur de la main-d’œuvre du pays, employant des millions d’Australiens. Désormais, avec Tap to Pay sur iPhone, il est plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles d’accepter les paiements sans contact en utilisant uniquement leur iPhone, où qu’elles fassent affaire », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente Apple Pay et Apple Wallet. « La commodité de Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises australiennes d’offrir des expériences de paiement sans contact simples, sécurisées et privées à leurs clients, et de les aider à gérer et à développer leur entreprise. »