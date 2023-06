Apple étend le programme de réparation en libre-service pour inclure la gamme iPhone 14, le MacBook Air 13 pouces avec M2, etc.

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il étendra son programme de réparation en libre-service pour inclure des pièces et des outils pour réparer la gamme iPhone 14, les modèles MacBook Air 13 pouces avec M2 et MacBook Pro avec M2 Pro et M2 Max, à partir du 21 juin.

Disponible aux États-Unis et en Europe, le programme Apple Self Service Repair offre aux clients la possibilité d’effectuer eux-mêmes des réparations telles que des remplacements d’écran et des remplacements de batterie, sans avoir à se rendre dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple.

Les clients peuvent commander en ligne des pièces Apple d’origine pour des réparations à domicile.

Bien que les clients devront commander les pièces nécessaires à la réparation de leur appareil, Apple propose des kits de location d’outils pour 49 $, afin que les clients qui ne souhaitent pas acheter d’outils pour une seule réparation aient toujours accès à ces outils de réparation professionnels. Les kits de location d’une semaine seront expédiés gratuitement aux clients.

Apple note que le programme de réparation en libre-service est destiné aux techniciens individuels possédant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques et que pour la grande majorité des clients, «rendre visite à un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces Apple d’origine est le plus sûr et le plus moyen fiable d’obtenir une réparation.