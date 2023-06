Apple étend la réparation en libre-service aux MacBook iPhone 14 et M2

Apple étendra son programme de réparation en libre-service pour inclure les derniers iPhones et MacBooks, le la société a dit Mardi.

Des manuels, des pièces et des outils Apple pour réparer toute la gamme de téléphones iPhone 14, les modèles M2 MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces avec les M2 Pro et M2 Max seront disponibles à partir de mercredi. Apple prévoit également de mettre à disposition un outil de configuration du système, qui confirmera si une réparation a été effectuée correctement.

Apple a lancé le programme de réparation en libre-service l’année dernière, en commençant par l’iPhone 12, l’iPhone 13 et l’iPhone SE. Cette décision est intervenue peu de temps après que le mouvement « Droit à la réparation » – un effort pour dissuader les entreprises de restreindre l’accès aux pièces et aux manuels empêchant les propriétaires et autres de réparer les appareils – a commencé à prendre de l’ampleur, attirant le soutien du président Joe Biden.

Ceux qui veulent réparer les appareils Apple peuvent visiter son Magasin de réparation en libre-service pour acheter des pièces Apple d’origine, des vis de sécurité aux nouveaux écrans. Ils peuvent également consulter les manuels des appareils couverts par le programme.

Apple a récemment dévoilé ses derniers logiciels iOS et MacOS sur WWDC plus tôt ce mois-ci, ainsi que son nouveau casque de réalité mixte, l’Apple Vision Pro. Son prochain grand événement aura probablement lieu à l’automne, lorsqu’il doit dévoiler son prochain iPhone 15.