Apple et Samsung pourraient être touchés par les restrictions à l’importation d’ordinateurs portables et de PC en Inde

L’Inde a imposé des restrictions sur les importations d’ordinateurs personnels et de tablettes, invoquant des raisons de sécurité et la nécessité de stimuler la fabrication nationale – dans une mesure qui pourrait avoir un impact sur Samsung et Pomme ventes de matériel sur l’un des plus grands marchés mondiaux de l’électronique grand public.

Les ordinateurs portables et les tablettes font partie d’une poignée d’appareils électroniques qui nécessiteront une licence pour être importés en Inde, selon un avis du gouvernement publié jeudi.

Rajeev Chandrasekhar, ministre indien des technologies de l’information, a expliqué vendredi la raison de ce développement, citant son pays comme l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde pour les produits numériques.

Dans un message sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, Chandrasekhar a déclaré que le gouvernement visait à garantir un matériel et des systèmes « de confiance », à réduire la dépendance aux importations et à augmenter la fabrication nationale de ces produits.

En théorie, les entreprises d’Apple et de Samsung à HP auront besoin de licences pour importer des produits tels que des ordinateurs portables et des tablettes en Inde.

Apple et Samsung n’ont pas répondu à une demande de commentaire de CNBC. Jeudi, Bloomberg avait rapporté qu’Apple, Samsung et HP faisaient partie des entreprises gelant les importations de produits restreints vers l’Inde, citant des personnes proches du dossier.

Cette décision intervient alors que New Delhi cherche à se positionner comme un centre de fabrication de haute technologie pour tout, de l’électronique grand public aux semi-conducteurs. Le gouvernement a cherché à attirer les plus grandes entreprises technologiques du monde avec des incitations.

Déjà, Apple a transféré une partie de la fabrication en Inde pour ses derniers iPhones. Foxconn, le principal assembleur des iPhones d’Apple, a annoncé cette semaine un investissement de 600 millions de dollars en Inde dans le cadre d’un projet de fabrication de téléphones et d’une usine d’équipements à semi-conducteurs distincts.