Apple et la MLS annoncent le “Season Pass” pour la saison 2023

Apple et la Major League Soccer ont annoncé leur Passe de saison MLS L’application de streaming fera ses débuts le 1er février 2023. Dans le cadre de l’accord sur les droits 2023-2032, il s’agit de la plate-forme dont les fans de MLS auront besoin au cours des dix prochaines années pour regarder les matchs de la MLS partout dans le monde.

Passe de saison MLS d’Apple TV couvre tous les jeux MLS sans interruption. De plus, la plateforme comprend tous les matchs MLS NEXT et MLS NEXT Pro diffusés tout au long de la saison. Les utilisateurs ont accès à l’abonnement via pratiquement n’importe quel appareil utilisant l’application Apple TV. Apple a répertorié ces appareils comme “appareils Apple, téléviseurs intelligents, appareils de diffusion en continu, décodeurs, consoles de jeu et le Web”. Notamment, les utilisateurs d’Android doivent passer par tv.apple.com.

De manière significative, le prix du Season Pass MLS sur Apple est le suivant. Il existe une option mensuelle pour 14,99 $ par mois. Ou, il existe une offre d’abonnement annuel de 99 $ par saison.

Les abonnés à Apple TV +, qui coûte 6,99 $ à lui seul, bénéficient de réductions. L’abonnement mensuel pour les abonnés Apple TV + pour MLS Season Pass est de 12,99 $. L’option annuelle est de 79 $ par saison. Encore une fois, l’option 12,99 $/mois ou 79 $ par saison est exclusive aux abonnés Apple TV+.

De plus, les plans de billets de saison complète pour les équipes MLS sont accompagnés d’un abonnement au Season Pass. De plus, Apple a mentionné que certains jeux sont gratuits pendant la saison pour les abonnés Apple TV+, que les utilisateurs soient abonnés ou non au Season Pass. Cela inclut certains matchs de la saison régulière, certains matchs de la Coupe des ligues et certains matchs des séries éliminatoires.

Au cours de la partie MLS is Back au début de la saison, les jeux sont gratuits pour tous les téléspectateurs. Tous les matchs du week-end d’ouverture sont gratuits sur l’application Apple TV.

Passe de saison MLS sur Apple TV

Comme indiqué, le Season Pass MLS comprend tous les matchs de la Major League Soccer. Il n’y a pas de coupures de courant et les fans ont un certain nombre d’options à leur disposition.

D’une part, les fans peuvent regarder ces matchs dès le début, quel que soit le moment où ils se connectent. De plus, la couverture de n’importe quel match de la Major League Soccer est disponible en anglais et en espagnol. De plus, tous les matchs impliquant des équipes canadiennes sont disponibles en français. Ensuite, les supporters ont également la possibilité d’écouter l’équipe de diffusion radio d’une équipe, une bonne source d’émotion lors du visionnage des matchs.

Apple a ajouté que les matchs se déroulent principalement le mercredi et le samedi, avec des heures de coup d’envoi généralement à 19h30 HE. Cependant, il y aura des matchs commençant à des moments différents. Chaque match a 30 minutes de couverture d’avant-match via Apple TV. Quelque chose de remarquable à propos des heures de lancement simultanées est le plan d’Apple pour une émission de style fouet qui a des objectifs et des points forts de tous les terrains. Ceci est similaire au Golazo Show de CBS pour la Ligue des champions, à Goal Rush en Premier League ou à la chaîne NFL RedZone.

Un calendrier complet des matchs de la MLS arrive à la mi-décembre. De plus, de plus amples informations concernant les équipes de diffusion et d’autres façons de regarder MLS sur Apple TV seront disponibles dans les prochaines semaines.