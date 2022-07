Apple et Jony Ive se séparent

Près de trois ans après sa sortie officielle d’Apple, le célèbre designer industriel et produit Jony Ive a officiellement rompu les liens avec Cupertino après que les deux parties ont convenu de ne pas prolonger son contrat de conseil. En 2019, Sir Jonathan Paul Ive aurait signé un accord avec Apple qui aurait été évalué à plus de 100 millions de dollars. Le contrat devait être renouvelé récemment, mais les deux parties ont convenu de ne pas le prolonger.







Jony Ive et Tim Cook en 2018 lors du lancement de l’iPhone XR

Jony Ive a rejoint Apple en 1992 et est crédité de la conception de certains des appareils les plus emblématiques d’Apple, notamment l’Apple Newton, l’iPod original de 2001, ainsi que les premiers modèles d’iPhone et d’iPad. J’ai également joué un rôle clé dans la conception des gammes iMac et Macbook et des écouteurs iPod originaux et j’ai même participé à la conception de logiciels avec iOS 7 en 2013.

La source