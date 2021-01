SEOUL: Hyundai Motor et Apple Inc prévoient de signer un accord de partenariat sur les voitures électriques autonomes d’ici mars et de démarrer la production vers 2024 aux États-Unis, a rapporté dimanche le journal local Korea IT News.

Le rapport fait suite à une déclaration vendredi de Hyundai Motor selon laquelle il était en pourparlers avec Apple après qu’un autre média local eut déclaré que les entreprises visaient à lancer une voiture électrique autonome en 2027, faisant grimper les actions de Hyundai de près de 20%.

Hyundai Motor a refusé de commenter le rapport dimanche et a réitéré les commentaires de vendredi selon lesquels il avait reçu des demandes de coopération potentielle de diverses entreprises sur le développement de véhicules électriques autonomes.

Apple n’a eu aucun commentaire immédiat.

Une version mise à jour du rapport d’information informatique a supprimé des détails, y compris l’emplacement et la capacité de production, ainsi que le délai de signature de l’accord et de lancement des véhicules pilotes.

La version précédente indiquait que les entreprises prévoyaient de construire les voitures dans l’usine de Kia Motors en Géorgie, ou d’investir conjointement dans une nouvelle usine aux États-Unis pour produire 100 000 véhicules vers 2024. La capacité annuelle totale de l’usine proposée serait de 400 000 véhicules.

Kia Motors est une filiale de Hyundai Motor.

Le rapport indique également que Hyundai et Apple prévoyaient de publier une «version bêta» des voitures Apple l’année prochaine.

Reuters a rapporté le mois dernier qu’Apple allait de l’avant avec la technologie de la voiture autonome et visait à produire un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire dès 2024.